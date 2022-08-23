«Третий случай в истории». Как на ЦТ набрать 400 баллов? Мнение первого проректора БГУИР
Новости Беларуси. Бессонные ночи с учебниками, централизованное тестирование, очереди для подачи заявления на зачисление и тревожное ожидание проходных баллов – все это у абитуриентов уже позади. О том, как прошла вступительная кампания, какие специальности оказались самыми востребованными и что чувствуют те, кто уже совсем скоро получит студенческий билет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
В этом году БГУИР заполучил главную звезду нынешней вступительной кампании. Это абитуриентка из Лиды Анастасия Бильдь, набравшая 400 из 400 возможных баллов. Это, к слову, третий случай в истории. Куда поступала Анастасия? Как это вообще возможно? Я не понимаю. 400 из 400 возможных.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вундеркинды были во все времена.
Максим Давыдов, первый проректор БГУИР:
Вы знаете, не принижая совершенно ее заслуги, она молодец, умничка и просто супер, но я бы не забывал об абитуриентах, которые набрали 395, 390 баллов.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Да, справедливо.
Наталья Надольская:
А 399 – было такое?
Максим Давыдов:
Понимаете, это вероятность. Ведь всегда может просто повезти, а может не повезти. Но если ты действительно высокоуровневый абитуриент, набрал высокие баллы, то при всем уважении к Анастасии, я очень люблю и уважаю всех остальных ребят, которые набрали чуть-чуть меньше. Может быть, это несколько задвигает их в тень, но я бы их тоже подсветил. Они молодцы. У нас таких ребят действительно много. К нам они поступают. Да и в остальные вузы тоже поступают. Я думаю, что выбор профессии должен быть больше не по конъюнктуре, а по призванию. То есть надо выбрать то, что тебе действительно нравится – тогда будет хорошо и приятно работать.
«Все прошло на очень высоком уровне». Первый проректор БГУИР подвел итоги вступительной кампании-2022 – подробнее здесь.