«Третий случай в истории». Как на ЦТ набрать 400 баллов? Мнение первого проректора БГУИР

Новости Беларуси. Бессонные ночи с учебниками, централизованное тестирование, очереди для подачи заявления на зачисление и тревожное ожидание проходных баллов – все это у абитуриентов уже позади. О том, как прошла вступительная кампания, какие специальности оказались самыми востребованными и что чувствуют те, кто уже совсем скоро получит студенческий билет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

В этом году БГУИР заполучил главную звезду нынешней вступительной кампании. Это абитуриентка из Лиды Анастасия Бильдь, набравшая 400 из 400 возможных баллов. Это, к слову, третий случай в истории. Куда поступала Анастасия? Как это вообще возможно? Я не понимаю. 400 из 400 возможных. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вундеркинды были во все времена.

Максим Давыдов, первый проректор БГУИР:

Вы знаете, не принижая совершенно ее заслуги, она молодец, умничка и просто супер, но я бы не забывал об абитуриентах, которые набрали 395, 390 баллов. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Да, справедливо. Наталья Надольская:

А 399 – было такое?