Не только Национальный футбольный стадион. Какое преображение ждёт Заводской район Минска?

Новости Беларуси. В Заводском районе ведется строительство и обновление спортивных объектов. Активными темпами возводят Национальный футбольный стадион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Параллельно проходит благоустройство прилегающей территории. А к концу сентября приступят к работам на строительной площадке стадиона «Трактор». На спортобъекте проведут капитальный ремонт с реконструкцией. Здесь будет основное футбольное поле с искусственным покрытием, поливом и подогревом. Появятся и четыре тренировочных, а также площадки для игры в стритбол. На стадионе будут проводиться республиканские соревнования по футболу.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Не оставляем без внимания и прилегающие территории. Это территория парка 50-летия Великого Октября, которая разделяется улицей Долгобродской. На правой стороне парка в конце августа начнутся работы по текущему ремонту пешеходных связей. Работу эту мы завершим в 2023 году. Сегодня уже совместно с Минзеленстроем наработан эскизный проект обустройства второй части парка 50-летия, которая непосредственно прилегает к стадиону «Трактор». Сегодня там установлены устаревшие уже аттракционы, которые в перспективе планируется демонтировать, и там планируется организовать площадки для активных видов спорта. Это площадка для стритбола, площадка для футбола, волейбола и уличные тренажеры.