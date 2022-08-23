«Всё прошло на очень высоком уровне». Первый проректор БГУИР подвёл итоги вступительной кампании-2022

Новости Беларуси. Бессонные ночи с учебниками, централизованное тестирование, очереди для подачи заявления на зачисление и тревожное ожидание проходных баллов – все это у абитуриентов уже позади. О том, как прошла вступительная кампания, какие специальности оказались самыми востребованными и что чувствуют те, кто уже совсем скоро получит студенческий билет, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Максим Давыдов, первый проректор БГУИР: По-моему, все прошло на очень высоком уровне. Никаких замечаний или жалоб. Что касается нашего вуза – в принципе нет. По остальным вузам – то же самое, насколько я знаю. Мы вчера общались, было интервью, в том числе с представителями Министерства образования. Поэтому могу сказать за всю систему, из первых уст слышал. Тоже все прошло на высоком уровне. Никаких замечаний не было.

Юлия Самусенко:

Сколько абитуриентов стали уже студентами вашего вуза?

Максим Давыдов:

Очень красивое число – 3 000 человек в этом году поступили к нам.

Юлия Самусенко:

Это больше или меньше, чем обычно? То есть был больший спрос, ажиотаж или как обычно?

Максим Давыдов:

Ажиотаж, как всегда, был. Но это чуть-чуть больше, чем было в прошлом году.