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«Всё прошло на очень высоком уровне». Первый проректор БГУИР подвёл итоги вступительной кампании-2022

23 августа 2022 14:03
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Новости Беларуси. Бессонные ночи с учебниками, централизованное тестирование, очереди для подачи заявления на зачисление и тревожное ожидание проходных баллов – все это у абитуриентов уже позади. О том, как прошла вступительная кампания, какие специальности оказались самыми востребованными и что чувствуют те, кто уже совсем скоро получит студенческий билет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как вы оцениваете вступительную кампанию-2022?

«Всё прошло на очень высоком уровне». Первый проректор БГУИР подвёл итоги вступительной кампании-2022-1

Максим Давыдов, первый проректор БГУИР:
По-моему, все прошло на очень высоком уровне. Никаких замечаний или жалоб. Что касается нашего вуза – в принципе нет. По остальным вузам – то же самое, насколько я знаю. Мы вчера общались, было интервью, в том числе с представителями Министерства образования. Поэтому могу сказать за всю систему, из первых уст слышал. Тоже все прошло на высоком уровне. Никаких замечаний не было.

«Всё прошло на очень высоком уровне». Первый проректор БГУИР подвёл итоги вступительной кампании-2022-4

Юлия Самусенко:
Сколько абитуриентов стали уже студентами вашего вуза?

Максим Давыдов:
Очень красивое число – 3 000 человек в этом году поступили к нам.

Юлия Самусенко:
Это больше или меньше, чем обычно? То есть был больший спрос, ажиотаж или как обычно?

Максим Давыдов:
Ажиотаж, как всегда, был. Но это чуть-чуть больше, чем было в прошлом году.

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Максим Давыдов # Фотофакт

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