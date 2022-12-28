«Делайте сами свои выводы». К чему стоит стремиться в 2023-м? Чек-лист от Президента

Новости Беларуси. Время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране. Такой важный тезис 28 декабря озвучил Александр Лукашенко во время новогоднего бала во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками торжества стали более 300 юношей и девушек из разных регионов страны. Это отличники в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни, а также стипендиаты спецфонда Президента.

Уходящий 2022-й – год глобальных геополитических потрясений. Непростым он был и для Беларуси, чем однозначно закалил ее характер, а значит и дух молодежи (будущего страны). Ведь среди нарядных участников бала, вполне вероятно, есть будущие управленцы, лауреаты госнаград, ученые и народные артисты. А в мундирах курсантов танцуют будущие командиры. К чему обязательно стоит стремиться в новом 2023 году – чек-лист от главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране. Как бы пафосно порой это ни звучало. Независимо от того, носим ли погоны или нет, работаем в госучреждении или пишем картины. В канун Нового года я хочу вам пожелать сохранить все лучшее, что есть в нашей жизни. Будьте рассудительны, изучайте разные взгляды на жизнь, разные мнения, но делайте сами свои выводы. Двигайтесь к намеченным целям стремительно, но не забывайте порой оглянуться назад. В многовековой истории белорусской земли вы всегда найдете мудрые советы, которые помогут принять правильные решения в вашей судьбе, в судьбе Беларуси.

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