Наркотики перевозбуждают нервную систему – что происходит с человеком, который победил зависимость?

Даже если человек понимает, что пора завязать, остановиться, то его психологическая тяга к наркотику никуда не делась. Достаточно небольшого стресса, чтобы мозг потребовал привычного решения проблемы, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Укол, таблетка – мир снова хорош. Бывших наркоманов не бывает. Все остановившиеся утверждают, что употребление наркотиков – это как езда на велосипеде. Можно не кататься 10 лет, а потом сел и поехал. Поэтому работа должна идти всегда. Постоянно необходимо все время искать замену легкому удовольствию. Для кого-то это может быть религия, для кого-то – семья, работа, хобби. Вот только порою и это не несет нужной радости.

Игорь Зайцев, ведущий научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, к.м.н., доцент:

Это тоже коварный момент. То есть физически тело может работать нормально, но еда невкусная, жизнь тяжелая, мир грустный. То, что радовало раньше до веществ, уже человека не радует. Сильное воздействие наркотических веществ перевозбуждает нервную систему. Перегорают центры, в том числе центры радости, центры удовольствия. Бывают люди, которые победили зависимость, а проблема в том, что центры оплавлены уже раз и навсегда. Уже жизнь не такая хорошая, как до приема веществ, потому что повреждены участки головного мозга на клеточном уровне.

Найти замену при лечении наркомании – вот самое сложное, а порою и невыполнимое задание. Именно поэтому так много сорвавшихся.