Новогоднему балу во Дворце Независимости 5 лет! Как закрывали год в рабочей резиденции Президента?

Новости Беларуси. Время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране. Такой важный тезис 28 декабря озвучил Александр Лукашенко во время новогоднего бала во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками торжества стали более 300 юношей и девушек из разных регионов страны. Это отличники в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни, а также стипендиаты спецфонда Президента.

Танцевальному вечеру предшествовал не только тщательный выбор нарядов, но и долгие репетиции. Ведь некоторые из них удостоены чести танцевать с высшими должностными лицами и даже Президентом. Александр Лукашенко тоже вальсировал. Да и в целом к новогодней традиции у главы государства очень трепетное отношение. Символично, что этот год, Год исторической памяти, завершается вот таким ярким аккордом с участием молодых белорусов. Ведь они будущее страны. А лучшие традиции предков, как отметил Президент, живут в каждом новом поколении. Ксения Худолей продолжит.

Мерцающие огни гирлянд, великолепие нарядов, блеск волнения в глазах. Новогодний бал во Дворце Независимости 28 декабря отметил свой первый маленький юбилей. Пятый год молодая белорусская традиция собирает в рабочей резиденции Президента самых талантливых белорусов поколения Z.

Дамы и господа, я объявляю первый танец бала – полонез!

Дебютантки в белых платьях в пол, молодые люди во фраках и парадной военной форме – дань уважения традиционному бальному этикету. Шаги, фигуры и такты накануне упорно разучивали 320 приглашенных представителей молодежи. Самые одаренные, активные, инициативные – каждому гостю есть что рассказать про себя и этот год.

Юлиана Дашкевич, студентка Института парламентаризма и предпринимательства:

Я могу гордиться тем, что являюсь лучшим студентом института, иду на красный диплом. И вообще участвую во многих мероприятиях, диалоговых площадках, которые проходили в этом году.

Максим Касьянчик, курсант Института пограничной службы:

По итогам республиканского конкурса «Курсант года – 2022» я стал лауреатом, «Волонтером года». Чтобы стать «Волонтером года», необходимо заниматься волонтерством. Помогать нуждающимся людям. Мы посещали социальные приюты, помогали инвалидам-колясочникам, приютам для животных. А также оказывали необходимую помощь пожилым дамам и так далее.

Павел Ковриго, студент Витебского государственного медицинского университета:

В прошлом году мы участвовали в областном балу, в этом году мы участвовали в Рождественском балу, организованном от нашего университета. И вот нас пригласили на республиканский бал, что стало для нас очень приятным сюрпризом в канун Нового года. «Нам действительно есть чем и кем гордиться». Лукашенко обратился к молодежи на балу.

Не только словом, но и танцем Президент из года в год поддерживает бальную традицию. Символично, что этот вечер, как и весь уходящий год, посвящен исторической памяти белорусов. И эта неотъемлемая часть нашей истории. Торжественная и прекрасная. «Делайте сами свои выводы». К чему стоит стремиться в 2023-м? Чек-лист от Президента.

Не увильнуть от музыкального вихря и высшим должностным лицам. Впрочем, к танцевальным партиям за пять лет они уже приноровились и теперь с достоинством и изящностью кружатся на балу. Вечер подарил гостям Дворца Независимости путешествие во времени. Полонез, вальс, средневековый бас-данс, канарио и менуэт. Эта современная традиция Беларуси объединила исторические истоки, новые технические возможности, многолетний опыт и юные таланты. И это уже история страны и каждого лично.