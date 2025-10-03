«Цитадель» победила «Березину» в матче 1-го тура Женской хоккейной лиги

Хозяйки захватили лидерство и сумели обеспечить себе преимущество в три шайбы, однако подопечных Вадима Клявзо такое положение дел не устроило. Они сумели совершить эффектный камбэк и перевели встречу в овертайм, где в итоге и вырвали победу – 4:3. Точный бросок в активе Ульяны Фомичевой.

Вадим Клявзо, главный тренер ХК «Цитадель»:

Сегодня сработала, как я им сказал, одна единая команда. Они, в принципе, все подбадривали друг друга, какой бы счет ни был, неважно: 0-1, 0-2, 0-3, не бросали играть. Это самое важное. И бились до конца, старались, поэтому все сегодня отработали одним единым целым. Действительно проявили характер, ну и победили.

Завтра игровая программа продолжится встречей «Цитадели» и «Минчанки». Начало – в 16:00. Всего пройдут четыре этапа: по одному осенью и зимой и два предстоящей весной. Каждая дружина сыграет по 16 поединков. Коллективы, занявшие первое и второе места в турнирной таблице, выйдут в финальный раунд, где в серии до двух побед разыграют золотые медали.