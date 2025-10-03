«Необратимые изменения в нервной системе» – чем ещё опасны сильнодействующие наркотики

Чем так опасны наркотики? Неотвратимостью и безнадежностью – отвечают специалисты. Человек просто убивает сам себя, но не быстро, а медленно и мучительно, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. В русских народных сказках упоминаются наркотики?! Ученый объяснил , в чем дело.

Игорь Зайцев, ведущий научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, к.м.н., доцент:

Наркотические вещества переводят нервную систему в крайне измененное состояние. Электроприборы, которые попали в сеть с избыточным напряжением, могут перегореть. То есть даже разовый прием сильнодействующего наркотика – того же героина либо галлюциногенов – может так изменить нервную систему, что погибнут нейроны. Определенные центры могут перестать нормально функционировать навсегда. Поэтому изначально это создавалось природой, как яд, чтобы жуки поели листик, умерли и больше не ели этот листик. Человек посложнее устроен, чем жук, имеет более сложную нервную систему, но эффект губительный.

Не все наркотики действую сразу. При употреблении некоторых веществ эффект может наступить отдаленно и неожиданно.