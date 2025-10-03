Баскетболисты «Минска» повторно обыграли «Уралмаш-2» в Молодёжной лиге ВТБ

Баскетболисты «Минска» повторно обыграли «Уралмаш-2» в Молодежной лиге ВТБ. 3 октября наши парни взяли верх с запасом. Уже по итогам первой четверти белорусы обозначили притязания на общий успех – 27:17, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Только вот хозяева просто так отступать не собирались, взяв следующий отрезок, пусть и с меньшим преимуществом – 17:15. В дальнейшем соперники оставили за собой по четверти. Финальные цифры – 80:65, в пользу горожан. У нас вновь самым активным оказался Павел Рабушко. Он отметился 20 баллами. Для того чтобы выйти в плей-офф, необходимо по итогам регулярки финишировать в восьмерке сильнейших.