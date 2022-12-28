«Нам действительно есть чем и кем гордиться». Лукашенко обратился к молодёжи на балу

Новости Беларуси. Время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране. Такой важный тезис 28 декабря озвучил Александр Лукашенко во время новогоднего бала во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками торжества стали более 300 юношей и девушек из разных регионов страны. Это отличники в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни, а также стипендиаты спецфонда Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень символично, что мы завершаем 2022 Год исторической памяти на такой яркой и, надеюсь, позитивной ноте. Да, в нашей истории было много переломных событий. И драматичных, и судьбоносных. В уходящем году к ним было приковано все внимание экспертов, журналистов, политиков, всех людей Беларуси. Обсуждали, спорили, восстанавливали историческую справедливость. Но сегодняшний вечер мы посвящаем нашему культурному наследию, созданному нашими предками, невзирая на войны, лишения и другие испытания. Их было немало. За годы нашей независимости, а другими словами за то время, пока вы росли и взрослели, многое сделано, чтобы сохранить памятники нашего древнего и современного искусства. Память наших земляков, заслуживших мировое признание трудом и талантом. Нам действительно есть чем и кем гордиться. Вы достойно продолжаете нашу необычайно богатую и яркую историю. Продолжаете успехами в учебе, творчестве, спорте. Многие находят время для волонтерской деятельности. По зову сердца, абсолютно бескорыстно вы помогаете детям, оставшимся без родителей, одиноким пожилым людям, инвалидам. А кто-то заботится о братьях наших меньших. Все это говорит о том, что лучшие традиции наших самых древних предков, которые никогда не бросали в беде своих близких, живут в каждом новом поколении.

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