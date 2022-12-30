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Президент Беларуси подписал ряд законов о деятельности парламента. Что изменится – рассказал Сергей Сивец

30 декабря 2022 13:06
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Новости Беларуси. 30 декабря глава государства подписал ряд законов, которые учитывают новые нормы Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения касаются парламента и распределения полномочий, в том числе президентских.  

Президент Беларуси подписал ряд законов о деятельности парламента. Что изменится – рассказал Сергей Сивец-1

Самые заметные из них в законе «О Национальном собрании» касаются регламента работы депутатов и сенаторов. Вместо двух сессий устанавливается одна – с сентября по июнь, а внеочередные будут созываться не главой государства, а председателями палат.  

Президент Беларуси подписал ряд законов о деятельности парламента. Что изменится – рассказал Сергей Сивец-4

У парламентариев появилось право заслушивать генерального прокурора, председателей КГК и Национального банка. Депутаты и сенаторы смогут активнее принимать меры по развитию местного самоуправления.  

Президент Беларуси подписал ряд законов о деятельности парламента. Что изменится – рассказал Сергей Сивец-7

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:  
Ряд положений связан с развитием тех конституционных новаций, которые есть в Основном законе страны, с точки зрения дальнейшей практической деятельности в рамках вот этого правового поля. Изменений достаточно много, они касаются законотворческой работы, потому что все-таки Национальное собрание – это законодательный орган нашей страны. Касаются изменения законодательного процесса.  

В частности, одна из обязательных стадий законодательного процесса – предварительный конституционный контроль законов, принятых Палатой представителей и одобренных Советом Республики до подписания этого закона главой государства, Президентом. Это обязательная стадия переведена в стадию факультативную. То есть сейчас не все законы, принятые парламентом, будут направляться на конституционный контроль, а лишь те из них, которые, по мнению Президента, требуют дополнительной проверки на предмет соответствия положениям Основного закона страны.  

Президент Беларуси подписал ряд законов о деятельности парламента. Что изменится – рассказал Сергей Сивец-10

Исключен и ряд полномочий парламента. Они переданы Всебелорусскому народному собранию. Это избрание судей Конституционного суда и членов Центральной избирательной комиссии, утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины.  

Президент Беларуси подписал ряд законов о деятельности парламента. Что изменится – рассказал Сергей Сивец-13

Также предусмотрено, что членом Совета Республики пожизненно (с его согласия) является глава государства, а в случае форс-мажорной ситуации именно на председателя верхней палаты возлагаются полномочия Президента.  

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# Закон # общество # Сергей Сивец # Александр Лукашенко # Фотофакт

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