Президент Беларуси подписал ряд законов о деятельности парламента. Что изменится – рассказал Сергей Сивец

Новости Беларуси. 30 декабря глава государства подписал ряд законов, которые учитывают новые нормы Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения касаются парламента и распределения полномочий, в том числе президентских.

Самые заметные из них в законе «О Национальном собрании» касаются регламента работы депутатов и сенаторов. Вместо двух сессий устанавливается одна – с сентября по июнь, а внеочередные будут созываться не главой государства, а председателями палат.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Ряд положений связан с развитием тех конституционных новаций, которые есть в Основном законе страны, с точки зрения дальнейшей практической деятельности в рамках вот этого правового поля. Изменений достаточно много, они касаются законотворческой работы, потому что все-таки Национальное собрание – это законодательный орган нашей страны. Касаются изменения законодательного процесса.

В частности, одна из обязательных стадий законодательного процесса – предварительный конституционный контроль законов, принятых Палатой представителей и одобренных Советом Республики до подписания этого закона главой государства, Президентом. Это обязательная стадия переведена в стадию факультативную. То есть сейчас не все законы, принятые парламентом, будут направляться на конституционный контроль, а лишь те из них, которые, по мнению Президента, требуют дополнительной проверки на предмет соответствия положениям Основного закона страны.