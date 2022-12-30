Более 11 тысяч минских школьников проведут зимние каникулы в дневных лагерях

Новости Беларуси. В Минске продолжается зимняя оздоровительная кампания. Во время школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием отдохнут более 11,5 тысячи ребят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для них подготовлена насыщенная программа: спортландии, экскурсии, квесты и викторины. Питание организовано трехразовое с добавлением витаминов. Например, средней школе № 169 оздоровятся около 60 учеников, работает четыре отряда. Упор сделан на изучение ПДД, пожарной безопасности, а также на патриотическое воспитание и здоровый образ жизни.

Анна Меркуль, педагог-организатор средней школы № 169:

В нашей школе клуб уже существует более пяти лет, клуб юных спасателей-пожарных. Мы занимаемся различными акциями, обучаем детей пожарно-спасательному делу. Есть три интерактивные игры, чтобы дети могли наглядно изучать все правила, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, как оказать первую медицинскую помощь, что делать, если пожар в доме.

Елена Козловская, директор средней школы № 169:

Запланированы выездные мероприятия, и к нам приезжают гости, которые проводят с детьми мероприятия различного характера, оказывает помощь наш отряд МЧС. И наши юные инспектора дорожного движения также сотрудничают с ГАИ.