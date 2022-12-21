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Совет Республики поддержал законопроект о республиканском бюджете на 2023 год

21 декабря 2022 13:30
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Новости Беларуси. Бюджет страны на 2023 год 21 декабря одобрили белорусские сенаторы. Он сохранит социальную направленность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики поддержал законопроект о республиканском бюджете на 2023 год-1

Львиную долю средств на развитие получат сферы здравоохранения, образования, сельское хозяйство, транспортная отрасль. Ожидается повышение зарплат. Особую поддержку получит реальный сектор экономики. Также одобрен ряд законопроектов, которые регламентируют в том числе работу парламентариев с населением.

Совет Республики поддержал законопроект о республиканском бюджете на 2023 год-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Серьезно усиливается такой вектор работы парламентариев, как работа с населением, в том числе с привлечением представителей местной власти, и обязанности руководителей местных органов власти организовать и обеспечить работу парламентариев с населением с точки зрения предоставления помещения, автотранспорта, оперативного решения тех вопросов, с которыми сталкиваются парламентарии при организации работы с населением. В связи с этим работа достаточно системная, комплексная была проведена, и, как мне кажется, нам удалось учесть все необходимые вопросы, которые мы должны были урегулировать.

Всего в повестке дня было более 10 пунктов. Одобрение получил и законопроект о гражданстве. Известно, что те, кто желает получить гражданство нашей страны, будут обязаны принести присягу. Кроме того, претендент должен продемонстрировать знание одного из государственных языков Беларуси.

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# Государственный бюджет Беларуси # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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