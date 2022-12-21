Совет Республики поддержал законопроект о республиканском бюджете на 2023 год

Новости Беларуси. Бюджет страны на 2023 год 21 декабря одобрили белорусские сенаторы. Он сохранит социальную направленность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Львиную долю средств на развитие получат сферы здравоохранения, образования, сельское хозяйство, транспортная отрасль. Ожидается повышение зарплат. Особую поддержку получит реальный сектор экономики. Также одобрен ряд законопроектов, которые регламентируют в том числе работу парламентариев с населением.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Серьезно усиливается такой вектор работы парламентариев, как работа с населением, в том числе с привлечением представителей местной власти, и обязанности руководителей местных органов власти организовать и обеспечить работу парламентариев с населением с точки зрения предоставления помещения, автотранспорта, оперативного решения тех вопросов, с которыми сталкиваются парламентарии при организации работы с населением. В связи с этим работа достаточно системная, комплексная была проведена, и, как мне кажется, нам удалось учесть все необходимые вопросы, которые мы должны были урегулировать.

Всего в повестке дня было более 10 пунктов. Одобрение получил и законопроект о гражданстве. Известно, что те, кто желает получить гражданство нашей страны, будут обязаны принести присягу. Кроме того, претендент должен продемонстрировать знание одного из государственных языков Беларуси.