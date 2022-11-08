Лукашенко: нужно, чтобы проблемы, которые мы должны сегодня решить, не оставляли своим детям

Все новшества в документе связаны с новыми положениями Конституции, одобренными в ходе всенародного голосования. Отныне в законе четко прописано, в каких сферах взаимодействуют исполнительная власть и ВНС. Один из ключевых моментов: глава государства будет назначать премьер-министра с предварительного согласия Палаты представителей. Кроме того, утверждена поправка, внесенная в свое время самим Александром Лукашенко. В случае вакансии должности президента премьер-министр не может занять этот пост. Если объяснять упрощенно, то главная задача руководителя правительства – управление экономикой страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обсуждая сегодня закон о правительстве, я должен сказать, что мы ни в коем случае не должны примерять нормы, которые мы сегодня создаем, вот эти все новации на себя. Ни Головченко с членами правительства и главой аппарата правительства, ни я как Президент, ни руководители палат парламента. Сегодня мы есть, может, мы и завтра будем, но послезавтра нас точно не будет. А основу, стабильность эту мы должны создать для своих детей. Поэтому ни в коем случае нельзя примерять законопроекты и законы под себя. «Ах, где буду я завтра?». Где будет Головченко, Андрейченко, Сергеенко или Кочанова завтра? И так далее. Ни в коем случае. От всего этого надо отвлечься и формировать законодательство на будущее, чтобы система была устойчива, чтобы ее никто не мог раскачать. Залог нашего будущего.

Мы уйдем от активной жизни, но будем еще жить и видеть, как будет развиваться страна. Чтобы перед детьми не было стыдно. И чтобы проблемы, которые мы должны сегодня решить, мы не оставляли своим детям. Проблемы надо решать по мере поступления, решать вовремя, решать тому, кто сегодня должен решать эти проблемы. Детям еще достанется немало проблем, которые они должны будут решить.