Дмитрий Лукашенко с семьёй поздравил воспитанников детского приюта в Борисове

Новости Беларуси. Подарить заботу тем, кто в этом так нуждается. Дмитрий Лукашенко с семьей в преддверии Нового года поздравил воспитанников детского социального приюта в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый ребенок получил сладкий подарок. По личной инициативе председателя от Президентского спортивного клуба учреждению образования был передан спортинвентарь: мячи, ракетки для настольного тенниса, скакалки и многое другое.

Наталья Грин, директор борисовского детского социального приюта:

Мы благодарны и рады встречать таких дорогих гостей. Сегодня нам подарена стиральная машина, детям подарены сладкие, спортивные подарки. Я уверена, что люди, которые оказывают благотворительность и не забывают деток, их желания в новогоднюю ночь будут исполнены в первую очередь.

Ульяна Князева:

Был сам сын Президента, дочка, мы с ней тоже познакомились, вместе играли, мне все понравились. Я бы хотела поздравить своих маму, папу, бабушек и друзей с Новым годом. Пускай их мечты сбываются.

– А ты сама о чем мечтаешь?

– Побыстрее вернуться домой.

В приюте сейчас находится 34 ребенка. Их самой главной мечтой в этот Новый год стало желание встретить праздник в кругу семьи.