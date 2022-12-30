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Дмитрий Лукашенко с семьёй поздравил воспитанников детского приюта в Борисове

30 декабря 2022 16:59
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Новости Беларуси. Подарить заботу тем, кто в этом так нуждается. Дмитрий Лукашенко с семьей в преддверии Нового года поздравил воспитанников детского социального приюта в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лукашенко с семьёй поздравил воспитанников детского приюта в Борисове-1

Каждый ребенок получил сладкий подарок. По личной инициативе председателя от Президентского спортивного клуба учреждению образования был передан спортинвентарь: мячи, ракетки для настольного тенниса, скакалки и многое другое.

Дмитрий Лукашенко с семьёй поздравил воспитанников детского приюта в Борисове-4

Наталья Грин, директор борисовского детского социального приюта:
Мы благодарны и рады встречать таких дорогих гостей. Сегодня нам подарена стиральная машина, детям подарены сладкие, спортивные подарки. Я уверена, что люди, которые оказывают благотворительность и не забывают деток, их желания в новогоднюю ночь будут исполнены в первую очередь.

Дмитрий Лукашенко с семьёй поздравил воспитанников детского приюта в Борисове-7

Ульяна Князева:
Был сам сын Президента, дочка, мы с ней тоже познакомились, вместе играли, мне все понравились. Я бы хотела поздравить своих маму, папу, бабушек и друзей с Новым годом. Пускай их мечты сбываются.

Дмитрий Лукашенко с семьёй поздравил воспитанников детского приюта в Борисове-10

– А ты сама о чем мечтаешь?
– Побыстрее вернуться домой.

Дмитрий Лукашенко с семьёй поздравил воспитанников детского приюта в Борисове-13

В приюте сейчас находится 34 ребенка. Их самой главной мечтой в этот Новый год стало желание встретить праздник в кругу семьи.

Дмитрий Лукашенко с семьёй поздравил воспитанников детского приюта в Борисове-16

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# Благотворительная акция # общество # Дмитрий Лукашенко # Ульяна Князева # Фотофакт

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