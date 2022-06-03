Принципиальная позиция Президента – развитие госмедицины. Итоги визита в 9-ю детскую поликлинику

Новости Беларуси. Развитие детского здравоохранения, зарплаты медикам, строительство социальных объектов. Эти и другие темы 3 июня были в центре внимания главы государства во время открытия 9-й детской поликлиники в Минске. Принципиальная позиция Президента – развитие государственной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что касается обновленной «девятки», то это событие долгожданное для минчан. Пока шло строительство, медучреждение расселили по нескольким помещениям, что создавало дополнительные неудобства для детей и родителей. Теперь впервые за всю историю существования поликлиники – а это более 30 лет – все службы будут располагаться в одном корпусе. На церемонии открытия побывала Илона Волынец.

За два года в два раза больше этажей. На месте старой «девятки» теперь красивое современное здание. Символичный подарок юным минчанам в первые дни лета, аккурат к Международному дню защиты детей. Медучреждение будет обслуживать сразу пять микрорайонов столицы, а это порядка 16 тысяч ребят.

Нораир Гукасян, врач-стоматолог 9-й городской детской поликлиники Минска:

Установки новые, супер на самом деле, космические. Круто в сравнении с тем, что было. Прием совсем другой идет.

Еще один пример того, что во время пандемии белорусы не остановились. Лечили и спасали жизни, но при этом модернизировали, реконструировали, строили. В общем, делали все, чтобы развитие (и не только системы здравоохранения) не прекращалось ни на минуту. Хотя вспомните, сколько критики тогда звучало по этому поводу. Поступи мы иначе, этой красной праздничной ленты могло и не быть. Параллельно главе государства докладывают о демографической ситуации в стране – почти 1 миллион 900 тысяч детей, это почти 20 % населения. Статистика уже не как в песне: мальчиков – 51 %. Подробности.

По данным Минздрава, показатели заболеваемости детей относительно стабильны. По младенческой смертности Беларусь опережает все страны СНГ и многие развитые государства.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Проблемные вопросы кадрового обеспечения мы планируем решать. Первое – это строительство общежития. И та мощность общежития, которая заложена на сегодняшний момент, в два раза больше, чем у нас стоит на учете нуждающихся в улучшении жилья. Таким образом мы создаем и подушку безопасности, и возможность привлечения к нам специалистов и распределения. Президенту показывают отделения преобразившейся детской «девятки». Теперь технические возможности позволяют принимать в два раза больше пациентов за смену. Читайте здесь.

Илона Волынец, политический обозреватель:

Этот рентген-диагностический аппарат белорусского производства основан на цифровой технологии, что позволяет снизить лучевую нагрузку и получать более качественные снимки, которые можно передавать в режиме реального времени. Теперь он тоже в доступе для маленьких минчан.