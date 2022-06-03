«5 тысяч подготовленных людей – это сила». Лукашенко рассказал, зачем вооружать охотников и МЧС

Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.

Из нашумевшего в последнее время и решение о создании народного ополчения в Беларуси. Часть жителей нашей страны от такой новости напряглась – во многом на фоне того, что отдельные деятели спекулировали на теме, пытаясь вогнать людей в страх. Поэтому журналисты прямо спросили у главы государства, как и для чего будет работать эта структура.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вчера я не зря пригласил Игоря Шуневича. Сколько у него, тысяч 90 действующих или недействующих охотников? Я говорю: вы что, будете 95 тысяч в стране, полторы нашей нынешней армии? Давай-ка, дорогой мой, хотя бы тысяч пять. Это отличные стрелки. Мы подумаем о том, как их довооружить. Он говорит: нет, не надо, у нас все есть. 5 тысяч подготовленных людей – это сила.

А совсем недавно я поручил МЧС. Ребята здоровые, красавцы, мужественные. Из тех тысяч, которые пожары тушат и прочее, и другие, вы можете 2 тысячи сформировать? Молчат. Идите считайте. Пришли, посчитали: можем больше – больше пока не надо. Вот 2 тысячи, мы им уже оружие, все выделили, начинаем готовить. Как только что-то начнется, кнопку нажал – 2 тысячи там, 5 тысяч этих. Понимаете смысл этого? Это не просто от балды что-то сделано. Это все от земли. Ну пусть люди учатся владеть оружием, которое, не дай бог, конечно, а вдруг пригодится. Вот пример Украины.

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