«Видела больших акул – вот это экстрим». Белоруска рассказала, что подтолкнуло её заняться фридайвингом

Одни штурмуют горные вершины, другие отправляются в кругосветное путешествие, в одиночку переплывают океаны. Наряду с мужчинами к подобному экстриму присоединяются и женщины. О том, что они преодолевают на своем пути и какие эмоции получают от дела, которое выбрали, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Для меня фридайвинг вообще нечто за гранью экстрима. Расскажите, как вы к этому пришли?

Ирина Ханило, катается на байке, увлекается фридайвингом:

Так получилось, что я некоторое время жила на море со своей семьей. Мы все время плавали с масками. Там красота внизу, не хватало техники. Татьяна Савчик:

Серьезно? Я всегда считала, что наоборот: коралловые рифы, вся красота до 15 метров, а дальше просто бездна. Ирина Ханило:

15 метров без подготовки – тоже сложно. Татьяна Савчик:

Одно дело быть аквалангистом – плавать и наслаждаться в паре. Я это знаю, как никто, потому что у меня родители занимаются. У них сертификаты PADI. Мы постоянно ездим куда-то и погружаемся. А здесь опускание на глубину с задержкой дыхания настолько – как? Ирина Ханило:

Я поехала в школу – в Бодруме я училась, получила Freediving Level 1 – за компанию. Я скажу, что мне, наверное, не очень хотелось.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

С кем за компанию? Ирина Ханило:

С друзьями мы поехали. Когда начали тренироваться, здесь был такой вызов: почему девчонки уже ныряют, а я не могу? Очень интересное, во-первых, было обучение. Была здесь такая конкурентность: я могу. Началось с того, что на всех экзаменационных промежуточных моментах я лидировала. Мне это очень нравилось. Татьяна Савчик:

Ваш рекорд для самой себя сейчас – это погружение на какую глубину? Ирина Ханило:

25-30 метров. Первый промежуточный – насколько ты задержишь дыхание на тренировках. Оказалось, что с закрытыми глазами я задержала больше. Татьяна Савчик:

25 метров – на сколько минут необходимо задержать дыхание? Ирина Ханило:

Полторы минуты достаточно. Алеся Лакина:

Были ли какие-то проблемы, случались казусы? Как не впасть в панику, когда понимаешь, что ты на такой большой глубине, а у тебя какая-то проблема? Татьяна Савчик:

Всякое может случиться.

Ирина Ханило:

Во-первых, мы ныряли с инструкторами. Если правильно подготавливают, лучше, чтобы рядом был кто-то, потому что технически очень важно выполнять все детали. Нужно знать, насколько ты задерживаешь дыхание, иметь специальные часы. Потому что когда ты ныряешь, внизу дышать вообще не хочется. Вау, все. Татьяна Савчик:

Ты на некоторое время даже отключаешься, потому что это как иное измерение? Ирина Ханило:

Да. Но здесь все очень важно. Важно технически постоянно быть расслабленным. Каждое твое движение сжигает кислород. Когда ты будешь выныривать... Татьяна Савчик:

Ты должен делать это плавно. Ирина Ханило:

Дело в том, что, если ты передержишься, когда выныриваешь, на определенной глубине, где-то за пять метров, по-моему, до всплытия, ты можешь отключиться. То есть через 20 секунд будешь делать вдох автоматически – это как компьютер перезагружать. Поэтому нужно точно знать, сколько ты удерживаешь дыхание.

Татьяна Савчик:

Если я не ошибаюсь, речь об отравлении азотом или как называют эту болезнь? Ирина Ханило:

Да. Интересно, конечно, прикольно, когда ныряешь, рядом дайверы, ты им машешь. Они: «В смысле? Как?» Алеся Лакина:

Я не понимаю прикола, потому что я паникер. Я паникую даже, когда просто купаюсь в речке. Ирина Ханило:

Я не допускаю того, что у меня выходит мое время, потому что во время того, как ты погружаешься, все равно дыхательные позывы происходят. Это очень неприятно. Алеся Лакина:

Вы не испытываете адреналин в этот момент?