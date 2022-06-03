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«Такого не может быть». Лукашенко был удивлён, когда услышал эти слова Пиневича

03 июня 2022 17:43
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Новости Беларуси. Развитие детского здравоохранения, зарплаты медикам, строительство социальных объектов. Эти и другие темы 3 июня были в центре внимания главы государства во время открытия 9-й детской поликлиники в Минске. Принципиальная позиция Президента – развитие государственной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, политический обозреватель:
Главе государства докладывают о демографической ситуации в стране – почти 1 миллион 900 тысяч детей, это почти 20 % населения. Статистика уже не как в песне: мальчиков – 51 %.

«Такого не может быть». Лукашенко был удивлён, когда услышал эти слова Пиневича-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
У нас динамика детской смертности уменьшилась. Все-таки травма была на первом месте. Вот видите, какой резкий обрыв. В хорошем смысле. Обрыв показателя смертности, в том числе по этому году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С 29 до 19. Такого не может быть! Серьезно? Не приписали?

Дмитрий Пиневич:
Дай бог. Занимаемся, профильная программа. Не припишешь.

«Такого не может быть». Лукашенко был удивлён, когда услышал эти слова Пиневича-4

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Илона Волынец # Фотофакт

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