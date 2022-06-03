«Такого не может быть». Лукашенко был удивлён, когда услышал эти слова Пиневича

Новости Беларуси. Развитие детского здравоохранения, зарплаты медикам, строительство социальных объектов. Эти и другие темы 3 июня были в центре внимания главы государства во время открытия 9-й детской поликлиники в Минске. Принципиальная позиция Президента – развитие государственной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, политический обозреватель:

Главе государства докладывают о демографической ситуации в стране – почти 1 миллион 900 тысяч детей, это почти 20 % населения. Статистика уже не как в песне: мальчиков – 51 %.