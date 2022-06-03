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«Машенька. Ты здорова?» Президент Беларуси пообщался с детьми в поликлинике

03 июня 2022 18:04
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Новости Беларуси. Развитие детского здравоохранения, зарплаты медикам, строительство социальных объектов. Эти и другие темы 3 июня были в центре внимания главы государства во время открытия 9-й детской поликлиники в Минске. Принципиальная позиция Президента – развитие государственной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, политический обозреватель:
Президенту показывают отделения преобразившейся детской «девятки». Теперь технические возможности позволяют принимать в два раза больше пациентов за смену.

«Машенька. Ты здорова?» Президент Беларуси пообщался с детьми в поликлинике-1

Как тебя зовут?
– Маша.
– Машенька? Ты здорова?

«Машенька. Ты здорова?» Президент Беларуси пообщался с детьми в поликлинике-4

Да, тетя врач тебя посмотрела, все хорошо.

«Машенька. Ты здорова?» Президент Беларуси пообщался с детьми в поликлинике-7

Для детей шоколад. Коль ты здорова, тебе можно.

Необходимые отделения и кабинеты в одном здании. Все максимально удобно и высокотехнологично.

«Машенька. Ты здорова?» Президент Беларуси пообщался с детьми в поликлинике-10

Показываем, как правильно чистить.
– На тебе, чтобы вылечить зубы. Не показывай врачу, будет ругаться.

Два УЗИ-аппарата высокого класса, семь стоматологических установок, оборудование для физиолечения, тренажеры для механотерапии.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Илона Волынец # Фотофакт

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