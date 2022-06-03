«Машенька. Ты здорова?» Президент Беларуси пообщался с детьми в поликлинике

Новости Беларуси. Развитие детского здравоохранения, зарплаты медикам, строительство социальных объектов. Эти и другие темы 3 июня были в центре внимания главы государства во время открытия 9-й детской поликлиники в Минске. Принципиальная позиция Президента – развитие государственной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, политический обозреватель:

Президенту показывают отделения преобразившейся детской «девятки». Теперь технические возможности позволяют принимать в два раза больше пациентов за смену.