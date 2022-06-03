«Машенька. Ты здорова?» Президент Беларуси пообщался с детьми в поликлинике
Новости Беларуси. Развитие детского здравоохранения, зарплаты медикам, строительство социальных объектов. Эти и другие темы 3 июня были в центре внимания главы государства во время открытия 9-й детской поликлиники в Минске. Принципиальная позиция Президента – развитие государственной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Илона Волынец, политический обозреватель:
Президенту показывают отделения преобразившейся детской «девятки». Теперь технические возможности позволяют принимать в два раза больше пациентов за смену.
– Как тебя зовут?
– Маша.
– Машенька? Ты здорова?
– Да, тетя врач тебя посмотрела, все хорошо.
Для детей шоколад. Коль ты здорова, тебе можно.
Необходимые отделения и кабинеты в одном здании. Все максимально удобно и высокотехнологично.
– Показываем, как правильно чистить.
– На тебе, чтобы вылечить зубы. Не показывай врачу, будет ругаться.
Два УЗИ-аппарата высокого класса, семь стоматологических установок, оборудование для физиолечения, тренажеры для механотерапии.
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