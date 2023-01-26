«Применения физического здоровья сильно не требуется». Стоит ли сократить список болезней, с которыми нельзя в армию?

Григорий Азаренок, СТВ: Еще на этой неделе обсуждался такой момент, в Министерствах обороны и здравоохранения заявили, что будут корректировать то, что мы называем списком заболеваний, чтобы те люди, которые хотят служить, но почему-то не могут пройти по медицинским показателям, к сожалению, не могут, теперь это будут менять. Есть такие же случаи, когда реально парень хочет служить по примеру родителей, но что-то ему в этом плане мешает. Вы видели такие случаи? Полезная эта тема?

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:

Конечно, я двумя руками за то, чтобы планку требований к состоянию здоровья немного снизить. Возьмем, например, что сегодня Вооруженные Силы укомплектованы высокотехнологичной техникой, вооружением, где уже такого применения своего физического здоровья сильно не требуется. Например, система ПВО в основном цифровая, электронная. Если раньше надо было наблюдателям воочию смотреть, летят ли вражеские самолеты, надо было хорошее зрение, сегодня человек, который носит очки, может вполне выполнять задачи по охране нашей воздушной границы с использованием современных вооружений.

Возьмем даже мой пример. Поступал в военное училище, у меня серьезное плоскостопие, это наше семейное, мой отец, брат, два двоюродных брата с плоскостопием были, мы пять полковников. И служим сейчас. Плоскостопие совершенно никак не повлияло на наше прохождение службы. Если будут послабления и по плоскостопию, это пойдет только навстречу, можно и стельки ортопедические носить, чтобы твои ноги не уставали при проведении боевой подготовки. У нас, к сожалению, большой процент молодых людей, у которых избыточная масса тела, но если у него физическая подготовленность серьезная, он спортсмен, например, борец тяжелых весов, то почему бы его ни отправить служить в армию, если он физически может выполнять те же задачи, которые ложатся на парня и более поджарого.

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