2 миллиона подписчиков на YouTube. Белоруска рассказала, как стала блогером

Мобильный интернет, телефоны и соцсети – одни из прекрасных и одновременно ужасных изобретений. Как многие современные творения, они были созданы для того, чтобы человечество развивалось и самосовершенствовалось. Мобильные приложения создают комфорт и удобство во многих сферах жизни, но крадут самое ценное – время. О том, чего нам не хватает в современной жизни и почему мы зависаем в соцсетях, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Вы блогер – человек, который не понаслышке знает, как работают рилс, сторителлинг, вообще сторис. Рассказывайте, как вы к этому пришли. У вас сейчас получается зарабатывать на вашем аккаунте в Instagram, может быть, TikTok?

Ксения Левчик, блогер, певица:

Да, у меня, в общем, много соцсетей. Я веду параллельно Instagram, YouTube-канал у меня крупный, 2 миллиона подписчиков, и TikTok, конечно же. Юлия Самусенко:

Нечего себе! Ксения Левчик:

TikTok сейчас очень популярен, Instagram в основном. Да, я зарабатываю – как бы это не секрет. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Сколько? Юлия Самусенко:

Пошли неудобные вопросы. Ольга Шерснева:

Я меркантильная.