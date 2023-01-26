2 миллиона подписчиков на YouTube. Белоруска рассказала, как стала блогером
Мобильный интернет, телефоны и соцсети – одни из прекрасных и одновременно ужасных изобретений. Как многие современные творения, они были созданы для того, чтобы человечество развивалось и самосовершенствовалось. Мобильные приложения создают комфорт и удобство во многих сферах жизни, но крадут самое ценное – время. О том, чего нам не хватает в современной жизни и почему мы зависаем в соцсетях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вы блогер – человек, который не понаслышке знает, как работают рилс, сторителлинг, вообще сторис. Рассказывайте, как вы к этому пришли. У вас сейчас получается зарабатывать на вашем аккаунте в Instagram, может быть, TikTok?
Ксения Левчик, блогер, певица:
Да, у меня, в общем, много соцсетей. Я веду параллельно Instagram, YouTube-канал у меня крупный, 2 миллиона подписчиков, и TikTok, конечно же.
Юлия Самусенко:
Нечего себе!
Ксения Левчик:
TikTok сейчас очень популярен, Instagram в основном. Да, я зарабатываю – как бы это не секрет.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Сколько?
Юлия Самусенко:
Пошли неудобные вопросы.
Ольга Шерснева:
Я меркантильная.
Ксения Левчик:
Вообще, заработок есть, но он не настолько большой, как многие думают, что блогеры – миллионеры. Да, он есть – это очень приятный бонус.
Ольга Шерснева:
Ксения, сколько? Не отвиливайте от темы.
Юлия Самусенко:
Оля, прекращай.
Ольга Шерснева:
Мне интересно.
Ксения Левчик:
Такое не разглашаем – секретик. Вообще, как я к этому пришла – конечно, это большой труд. В первую очередь это мое увлечение. Я с самого детства, буквально с шести лет, когда мне подарили мой первый телефон, смотрела различных блогеров – Марьяна Ро, Ивангай из известных. Я мечтала всегда в будущем…
Ольга Шерснева:
О чем вещаете вы? О чем ваш блог?
Ксения Левчик:
Мой блог связан с музыкой, я пою – вокалист. Это мое самое любимое хобби. На этом хобби у меня получается зарабатывать – это безумно круто. Моим зрителям нравится мой контент – это самое главное.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Миллион просмотров за сутки». Какой контент заходит подписчикам в TikTok?
«Открывают рот под чужие песни». Почему некачественный контент столь популярен в соцсетях?
Очень часто влияет на психику. Так ли безобидны социальные сети?