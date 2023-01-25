«Многие из них погрязли в пороках: алкоголизм, наркомания». Олег Романов об украинской элите

Олег Романов:

Совершенно верно. Я полагаю, что те люди, которые сегодня определяют политический и военный курс страны, недоговороспособны, они не хозяева ни своего слова, ни своего поступка. Они находятся под внешним управлением и получают указания извне. Выгодны они им лично или их стране, невыгодны – так вопрос даже не стоит, поэтому с ними иметь дело – совершенно бесперспективно. Я уже не говорю о том, что многие из них погрязли в пороках: алкоголизм, наркомания и тому подобное. И слушать их заявления… Это надо делать, потому что мы должны понимать, что все-таки у них в голове, но воспринимать их как партнеров по переговорам, которые могут привести к какому-то долгосрочному результату, я считаю, что это пустое. С ними нельзя иметь дело.

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