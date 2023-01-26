«И мы здесь с ними в одной лодке». Какие отношения между Беларусью и Востоком?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим политику в Беларуси и желание молодежи идти в армию. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы видим, какое уважение в мусульманских странах, на Востоке. Все детали протокола, сколько встречают представители той страны – это все очень важно. Мы видим максимальное уважение к главе нашего государства. Традиционно с холодной войны страны Персидского залива были союзником США, вели финансовые дела и так далее. Но мы видим, что эта глобальная гегемония рушится. У них огромное уважение к России и, конечно же, к нам. Это видно даже по кадрам.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Безусловно, после развала СССР, понятно, тяжело было выстраивать отношения на такой дальней дуге. Им ничего не оставалось, как сотрудничать с тем, кто тогда, к сожалению, остался гегемоном и управлял планетой, а это так и было. Сегодня, когда появились новые центры силы, которые уважают выбор государств, людей, религий Востока.
Григорий Азаренок:
Вот вы депутат. Вам сейчас придет в голову критиковать, что у них монархия? Как люди хотят, так и живут.
Сергей Клишевич:
Мы же помним недавнюю ситуацию, когда просто оскорбляли и унижали религию, взгляды, ценности целого народа, который, в принципе, комментарии свои не позволял в вашу сторону, хотя эта ересь, которая цветет и пахнет сегодня в Европе, понятно, что у каждого нормального и здравомыслящего человека в голове вызывает только негатив. Но они же себе позволили использовать спорт, к сожалению, он сегодня стал частью политики для западных государств, чтобы в очередной раз унизить, оскорбить гордый восточный народ. Восток – дело тонкое, мы все это знаем. И люди там очень разборчивы и принципиальны в выборе и в борьбе за свои национальные интересы.
Григорий Азаренок:
Тем более, когда сейчас Кораны сжигаются.
Сергей Клишевич:
Конечно. И мы здесь с ними в одной лодке, несмотря на разные национальности, религии, разное географическое положение, мы сегодня объединились, чтобы защитить наши национальные интересы, чтобы жить так, как каждый народ хочет, жить по тем традициям, по которым жили наши предки. Никак по-другому. Поэтому для нас это сегодня союзник. И таких союзников в арабских странах и других регионах, в том числе в Латинской Америке, которые выбрали свой путь развития, сегодня становится все больше. Если говорить глобально, то на планете Земля тех государств, которые выбирают путь уважения друг к другу, которые соблюдают и хранят свои национальные и культурные ценности, значительно больше, чем стран Европы, Америки, еще небольшая часть их сателлитов, разбросанных по миру.
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