«И мы здесь с ними в одной лодке». Какие отношения между Беларусью и Востоком?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим политику в Беларуси и желание молодежи идти в армию. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов. Григорий Азаренок, СТВ:

Мы видим, какое уважение в мусульманских странах, на Востоке. Все детали протокола, сколько встречают представители той страны – это все очень важно. Мы видим максимальное уважение к главе нашего государства. Традиционно с холодной войны страны Персидского залива были союзником США, вели финансовые дела и так далее. Но мы видим, что эта глобальная гегемония рушится. У них огромное уважение к России и, конечно же, к нам. Это видно даже по кадрам.