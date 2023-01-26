«Небольшая тревога за родственников в Украине присутствует». Как жители Гомельщины переживают из-за СВО?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим политику в Беларуси и желание молодежи идти в армию. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.

Григорий Азаренок, СТВ:

А как настроение в регионе? Вы уже сказали, что время сыграла свою успокоительную роль, тем не менее деструктивные Telegram-каналы пытаются шатать, выявлять каких-то людей, которые будут что-то для них снимать. Сегодня очередной шпион приговор получил. Как в целом настроение в регионе?