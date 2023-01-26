«Небольшая тревога за родственников в Украине присутствует». Как жители Гомельщины переживают из-за СВО?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим политику в Беларуси и желание молодежи идти в армию. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.
Григорий Азаренок, СТВ:
А как настроение в регионе? Вы уже сказали, что время сыграла свою успокоительную роль, тем не менее деструктивные Telegram-каналы пытаются шатать, выявлять каких-то людей, которые будут что-то для них снимать. Сегодня очередной шпион приговор получил. Как в целом настроение в регионе?
Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:
На таких приграничных территориях, как Брагинский, Хойникский, Наровлянский районы, где непосредственное соприкосновение идет с границей Украины, – там, конечно, люди более озабочены, более осторожные. Но я еще раз говорю, на ротационной основе воинские части Вооруженных Сил прибывают на усиление отдельных участков государственной границы. Наше население видит, что оно защищено, поэтому на сегодня настроения преобладают спокойные. Конечно, они переживают за своих родственников, которые находятся на территории Украины, потому что эти родственные связи никуда не делись, но, видя, как наше государство строит свою политику миролюбиво, на сегодня люди Гомельщины уверены, что народ вместе с Вооруженными Силами сможет отстоять свою территориальную целостность. Конечно, небольшая тревога за своих родственников в Украине присутствует.
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