«Это не является каким-то новшеством». Военный комиссар Гомельской области об указе Президента

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим политику в Беларуси и желание молодежи идти в армию. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас на связи военный комиссар Гомельской области, полковник Андрей Кривоносов. На этой неделе важный документ подписал глава государства об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу. Расскажите, военные комиссариаты в Гомельском регионе готовы провести эту кампанию?