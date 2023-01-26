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«Это не является каким-то новшеством». Военный комиссар Гомельской области об указе Президента

26 января 2023 18:36
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим политику в Беларуси и желание молодежи идти в армию. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.

Григорий Азаренок, СТВ:
У нас на связи военный комиссар Гомельской области, полковник Андрей Кривоносов. На этой неделе важный документ подписал глава государства об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу. Расскажите, военные комиссариаты в Гомельском регионе готовы провести эту кампанию?

«Это не является каким-то новшеством». Военный комиссар Гомельской области об указе Президента-1

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:
Могу ответить, что это для наших граждан новшество, не главный какой-то документ. У нас в военных комиссариатах это обыденность, глава государства раз в полгода издает указ, в соответствии с которым осуществляется призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве. Военные комиссариаты в своей деятельности осуществляют постоянную подготовку к этим мероприятиям, поэтому для нас это не является каким-то новшеством. Это определенная рутинная работа, которая приносит свое удовлетворение по завершению призыва, когда ты видишь, что выполнил задание государства. И с чистой совестью готовишься к выполнению следующего задания.

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# Государственная политика # общество # Андрей Кривоносов # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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