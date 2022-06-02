«Придёт Азарёнок со своей идеологической дубиной». Гигин о беглых и тех, кого можно назвать настоящим патриотом

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудили информационную войну, пропаганду и контрпропаганду, спецоперацию КГБ в Украине. В гостях – философ и политолог Вадим Гигин и журналист Константин Придыбайло.

«Сформировалось нормальное патриотическое гражданское общество» Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

Сформировалось нормальное патриотическое гражданское общество. Они не могут поверить, что вы, Люда Гладкая, Егор Макаревич не по указке сверху, не потому, что кто-то вам сказал в Администрации Президента или в КГБ, или в Госсекретариате, а потому что вы так видите, вы так чувствуете. Вы идете и задаете вопросы якобы издателю Янушкевичу в «Кнігаўке»: почему и что он там делает и что создает? А создает он гнездо. Почему «Кнігаўка»? Гнездо, где они будут виться, где они будут собираться, где они будут формировать второе Ок16. Вот этого больше не будет. Вот больше не будет фитнес-зала, где будут раздавать всякие непонятные карточки, где будет играть протестная музыка. Потому что туда придет Азаренок со своей идеологической дубиной и сделает очередную насечку на ней. Не будет концертов, куда придет Перлин и будет вести. Не будет больше этого ничего, потому что у нас есть разветвленное гражданское общество, которое не позволит ездить по Минску машине с БЧБ-флагом, которое не позволит продавать книжки, пропагандирующие эту символику, которое не позволит оплевывать память партизан, которое не позволит создать платформу для новой попытки государственного переворота. Это тысячи людей. Это люди, которые посмотрели друг другу в глаза на избирательных участках 9 августа 2020 года, когда они приходили делать выбор за своего Президента. Это люди, которые не побоялись выйти 16 августа на митинг на площадь Независимости. Это люди, которые открыто говорили провокаторам, пытавшимся устроить забастовку в октябре: «Пошли вон, мудаки!» И гнали их из учебных аудиторий, из цехов заводов. Это те блогеры, которые прорывали информационную блокаду. Все они не позволят Лукашуку, Шрайбману просто так вернуться на нашу землю. Они не позволят им больше поганить нашу информационное поле.

«Наша власть народная, и она будет, а они будут беглыми» Вадим Гигин:

И когда они говорят, чья перамога, вот сколько угодно Лукашук может брать интервью у Зенона Позняка, Мацукевича, Шрайбмана, но он их будет брать в Варшаве пока, а мы будем здесь, в Минске. Здесь – в Минске, Гродно, Червене, Смиловичах, Витебске, Орше, Пинске, Столине... Наша власть народная, и она будет, а они будут беглыми, они будут обсуждать, сколько стоит арендная квартира в Батуми или Кракове. Они будут в эмиграции. Пусть слушают своего отца-основателя, пусть слушают ерисеарха, пусть слушают своего прародителя вампиров, пусть слушают своего псевдопатриота, пусть слушают отца неудачников и архилузера, который проиграл все в своей жизни, все с первого момента, как только он стал делать шаги в политике, он проиграл и стал лузером. Это символ лузеров, такой же символ, как БЧБ-символ, он вместе с ним. Это Зенон Позняк. Слушай деда Зенона. Ваш удел – вечная эмиграция и тяжелый, как говорит дед Зенон, хлеб эмиграции. Потому что вы оторвались от своего народа, вы не понимаете этот народ, вы не понимаете, как из глубин этого народа произошел Александр Лукашенко. Вы не понимаете, почему слово Григория Азаренка так востребовано людьми. Вы этого не можете понять, потому что вы не любите свой народ, вы презираете свой народ, вы презираете свою историю. А тот, кто так относится к своему народу, кто считает, что хипстеры смогут возглавить и повести за собой, вы всегда проиграете. Вы проиграете так же, как проиграли отцы БНР, которые не понимали, чего хотят люди, вы проиграете так же, как проиграла полонизованная шляхта, которая прогуляла, пропила Речь Посполитую, потом поливала ее слезами. Вы проиграете так же, как проиграл Калиновский, против которого поднялась вся Беларусь. И косинеры были не там, они только назывались косинерами. Народная крестьянская дубина вместе с русскими казаками громила и костюшковцев, громила и калиновских. Народ победил эти восстания, потому что ненавидели шляхту, потому что чувствовали это презрение. Читали листки «Мужицкой правды» и понимали, что обманывают. И понимали, что отцы БНР их обманывают, понимали, что полицаи их обманывают.