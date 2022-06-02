«Он воевал в том самом нацистском батальоне». Придыбайло вспомнил о белорусской Террор-машине из «Азова»

Константин Придыбайло, журналист:

Я очень заинтересовался одним персонажем, у него было прозвище Террор-машина, он с 2014 года принимал участие в так называемой АТО (антитеррористической операции) украинских войск на территории Донбасса. Обстреливал мирные города, Донецк, Луганск. Если я не ошибаюсь, он в 2016 году вернулся в Беларусь зачем-то – был задержан, осужден, лучшие годы просидел в тюрьме. Он воевал в том самом нацистском батальоне «Азов». Хочется с ним поговорить, что им двигало? Он был 18 – 20-летним парнем. Забитый с ног до головы, просто расписная матрешка, нацистскими татухами. Почему, как? Я же общался и с Ромой Протасевичем, и с Эмилем Чечко, что в голове у него? Что было тогда, в 2014 году, что он из Беларуси поехал убивать мирных жителей Донбасса. Это очень интересно с точки зрения психологии.

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