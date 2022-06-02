Прямой эфир

Климат, право, единое технологическое пространство. В Совете Республики обсудили повестку Форума регионов

02 июня 2022 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 2022 году межрегиональное сотрудничество приобретает особое значение. Развитие отношений обсудят партнеры на IX Форуме регионов Беларуси и России. Масштабное мероприятие пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Климат, право, единое технологическое пространство. В Совете Республики обсудили повестку Форума регионов-1

Сближение законодательства, международная климатическая повестка, единое научно-технологическое пространство. Стратегию развития интеграционных связей в рамках Союзного государства участники форума обсудят на шести тематических секциях. В программе – совместные заседания белорусско-российского делового совета, молодежных парламентов двух стран, встречи парламентариев, общение бизнес-кругов Беларуси и России.

Климат, право, единое технологическое пространство. В Совете Республики обсудили повестку Форума регионов-4

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:
Мы придаем огромное значение Форуму регионов Беларуси и России. У нас 47 регионов хотят участвовать в этом форуме, 41 губернатор, 18 представителей законодательных органов собираются лично принять участие в его работе. Кроме того, ведущие министерства, официальная делегация парламента России (верхняя палата, 42 сенатора), большое количество приглашенных.

Кроме того, в рамках форума запланировано важное патриотическое мероприятие «Поезд Памяти». 10-классники из двух стран вместе проедут по местам, история которых связана с событиями Великой Отечественной войны. Маршрут свяжет несколько десятков белорусских и российских городов. Старт акции будет дан 22 июня.

Климат, право, единое технологическое пространство. В Совете Республики обсудили повестку Форума регионов-7

Марина Батурина, учащаяся полоцкой гимназии № 1 имени Ф. Скорины:
В этой акции мне предложили участвовать в середине учебного года, я не сомневалась и сразу же согласилась. Предложили мне как раз таки потому, что я занимаюсь олимпиадой по гуманитарному предмету. Это связано с Годом исторической памяти, с историей. Долго не думала, потому что мои родители привыкли к тому, что я люблю путешествовать, и они также меня с радостью отпустили, согласились. Считаю, что это очень важно и полезно на самом деле как для молодежи, так и для человека в любом возрасте, знать свою историю. Поэтому я предвкушаю замечательную поездку, также надеюсь познакомиться с новыми людьми.

Завершится патриотическое путешествие 3 июля в Минске, где ребята примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости Беларуси.

# Беларусь-Россия # общество # Юрий Воробьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Увеличить товарооборот планируют почти на треть. Итоги встречи Лукашенко с делегацией Ленинградской области
02 июня 2022 17:30

Увеличить товарооборот планируют почти на треть. Итоги встречи Лукашенко с делегацией Ленинградской области

«Он воевал в том самом нацистском батальоне». Придыбайло вспомнил о белорусской Террор-машине из «Азова»
02 июня 2022 17:30

«Он воевал в том самом нацистском батальоне». Придыбайло вспомнил о белорусской Террор-машине из «Азова»

«Предприятие успешно работает». Владимир Кухарев побывал на Минском электротехническом заводе
02 июня 2022 17:30

«Предприятие успешно работает». Владимир Кухарев побывал на Минском электротехническом заводе