Климат, право, единое технологическое пространство. В Совете Республики обсудили повестку Форума регионов

В 2022 году межрегиональное сотрудничество приобретает особое значение. Развитие отношений обсудят партнеры на IX Форуме регионов Беларуси и России. Масштабное мероприятие пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сближение законодательства, международная климатическая повестка, единое научно-технологическое пространство. Стратегию развития интеграционных связей в рамках Союзного государства участники форума обсудят на шести тематических секциях. В программе – совместные заседания белорусско-российского делового совета, молодежных парламентов двух стран, встречи парламентариев, общение бизнес-кругов Беларуси и России.

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:

Мы придаем огромное значение Форуму регионов Беларуси и России. У нас 47 регионов хотят участвовать в этом форуме, 41 губернатор, 18 представителей законодательных органов собираются лично принять участие в его работе. Кроме того, ведущие министерства, официальная делегация парламента России (верхняя палата, 42 сенатора), большое количество приглашенных.

Кроме того, в рамках форума запланировано важное патриотическое мероприятие «Поезд Памяти». 10-классники из двух стран вместе проедут по местам, история которых связана с событиями Великой Отечественной войны. Маршрут свяжет несколько десятков белорусских и российских городов. Старт акции будет дан 22 июня.