Климат, право, единое технологическое пространство. В Совете Республики обсудили повестку Форума регионов
В 2022 году межрегиональное сотрудничество приобретает особое значение. Развитие отношений обсудят партнеры на IX Форуме регионов Беларуси и России. Масштабное мероприятие пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сближение законодательства, международная климатическая повестка, единое научно-технологическое пространство. Стратегию развития интеграционных связей в рамках Союзного государства участники форума обсудят на шести тематических секциях. В программе – совместные заседания белорусско-российского делового совета, молодежных парламентов двух стран, встречи парламентариев, общение бизнес-кругов Беларуси и России.
Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:
Мы придаем огромное значение Форуму регионов Беларуси и России. У нас 47 регионов хотят участвовать в этом форуме, 41 губернатор, 18 представителей законодательных органов собираются лично принять участие в его работе. Кроме того, ведущие министерства, официальная делегация парламента России (верхняя палата, 42 сенатора), большое количество приглашенных.
Кроме того, в рамках форума запланировано важное патриотическое мероприятие «Поезд Памяти». 10-классники из двух стран вместе проедут по местам, история которых связана с событиями Великой Отечественной войны. Маршрут свяжет несколько десятков белорусских и российских городов. Старт акции будет дан 22 июня.
Марина Батурина, учащаяся полоцкой гимназии № 1 имени Ф. Скорины:
В этой акции мне предложили участвовать в середине учебного года, я не сомневалась и сразу же согласилась. Предложили мне как раз таки потому, что я занимаюсь олимпиадой по гуманитарному предмету. Это связано с Годом исторической памяти, с историей. Долго не думала, потому что мои родители привыкли к тому, что я люблю путешествовать, и они также меня с радостью отпустили, согласились. Считаю, что это очень важно и полезно на самом деле как для молодежи, так и для человека в любом возрасте, знать свою историю. Поэтому я предвкушаю замечательную поездку, также надеюсь познакомиться с новыми людьми.
Завершится патриотическое путешествие 3 июля в Минске, где ребята примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости Беларуси.