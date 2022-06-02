Увеличить товарооборот планируют почти на треть. Итоги встречи Лукашенко с делегацией Ленинградской области

Новости Беларуси. Сотрудничество с Ленинградской областью – пример реализации белорусско-российских договоренностей. Двустороннее взаимодействие обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ленинградская область – второй по величине рынок России. Взаимный товарооборот за 2021 год превысил цифру в 700 миллионов долларов, и стороны намерены увеличить его в 2022 году на треть. Расширять сотрудничество можем в разных направлениях. Подробности в материале Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Ленинградская область России – один из ведущих регионов страны. На должном уровне развиты многие отрасли. Потому это детально объясняет сотрудничество с нашей страной: стороны друг у друга на хороших позициях по импорту и экспорту, а взаимный товарооборот за 2021 год перешагнул цифру в 700 миллионов долларов.

С Александром Лукашенко российский губернатор Александр Дрозденко встречается не первый раз. И разговор, как всегда, предметный. Ленинградская область – второй по величине потребительский рынок России. И Беларуси, понятное дело, такой партнер особо интересен. Тем более коммерческие связи налажены давно и проверены основательно. «Регион – надежный партнер. Вы всегда держите слово». Лукашенко о работе с Ленинградской областью. Читайте здесь.

На Ленинградскую область приходится порядка 40 % производства продукции АПК на северо-западе России. Регион в лидерах по выпуску мясной и молочной. Но даже несмотря на такие позиции, есть направления, по которым можем работать. Лукашенко – губернатору Ленобласти: проект интересный, расширение производства малька ценных пород рыб. Это золотая жила. Подробности.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области (Россия):

Мы вышли на третье место в России по производству форели. Но у нас есть проблема, вы правильно обозначили – это малек. Мы его покупали до недавнего времени в тех странах, которые сегодня заняли недружественную позицию. Поэтому, конечно, вот это направление очень и очень перспективно. Что касается строительной отрасли, то здесь Беларусь не раз уже показывала на деле россиянам свои возможности. Хотя сама Ленинградская область в лидерах по этому направлению. В 2021 году в регионе ввели около 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Но тандем «цена – качество» на стороне белорусов. Читайте далее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы строить социальные объекты. В планах – возведение школы на 825 мест в Ломоносовском районе.