Президент Беларуси в Оле: пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живёт

Новости Беларуси. Судьба белорусского мальчика, который всего за пару дней превращается из жизнерадостного подростка в седого старика. Фильм с библейским названием «Иди и смотри» в числе величайших картин всех времен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот кинообраз в середине 1980-х писали с реальных событий в реальной белорусской деревне Борки. Именно здесь всего за один июньский день 1942-го фашисты расстреляли и сожгли более 2000 мирных жителей.

Именно таким это место увидели молодые скульпторы – авторы мемориала в память о всех сожженных деревнях Могилевщины, на открытие которого 20 июня приехал Президент. Еще один памятник Александр Лукашенко открыл 21 июня на Гомельщине в деревушке Ола, которая в уже освободительном 1944-м повторила судьбу и Хатыни, и Борок, и сотен таких белорусских поселков.

А не те ли это места, где сегодня, в XXI веке, можно понять истинную ценность мира? Мира, где можно не бояться выстрелов и крови, погромов и мародерства, мира, где на чистых улицах спокойно гуляют дети. Вот уж действительно – иди и смотри. Репортаж Юлии Бешановой. Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг В Борках давно не строят новых домов. Постоянно здесь живут всего несколько десятков человек. Но теперь в селе появилась еще одна улица, на которой ничего нет. Лишь застывшие в камне остовы на месте сожженных хат. В каждой – трагедия людей. Их голоса звучат и сегодня.

Николай Борисенко, историк-краевед, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Они настолько трогают любого, даже самого спокойного человека. Потому я считаю, что великое дело сделали. И оно должно быть, и такие страшные трагедии не должны забываться. Вы же понимаете, человечество забудет – значит, обречено на повторение. И белорусы помнят. Спустя время после огненной трагедии возле домов появились памятные знаки. Как символ зверства. Потом жертв перезахоронили в братской могиле. В 2008-м мемориальный комплекс увековечил память почти 15 тысяч жителей 110 населенных пунктов Могилевской области, разделивших участь Хатыни. Теперь на месте трагедии символичный мемориал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никогда не забудем, как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком. Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая «победобесием», кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике.

Это говорит о том, что мир не извлек уроки, отдельные государства и правительства по-прежнему, как это и было накануне Второй мировой, не замечают, а порой поощряют проявления радикализма в обществе, а порой терроризма, открытого терроризма, не щадя и не жалея никого. Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле пропустить не могут. И не пропустят. Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида. Пусть символы мемориального комплекса в деревне Борки пронесут эту правду через века.

Создатели памятника в Борках – группа молодых скульпторов. Они признаются: трагедию пропустили через собственные сердца. «Амбар смерти» – символ трагедии. Тот самый, который в 1942-м полыхнул живым огнем. Скорбный акцент – скульптура женщины-матери, которая склонилась над пустой колыбелью. Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки Тамара Андреевна Ворончукова родилась в 1947-м в послевоенных Борках. Первая семья отца погибла, как и остальные мирные жители, во время карательной операции в 1942-м. Помнит ту страшную трагедию в родном селе по рассказам родных и соседей. Мемориальный комплекс, который построили в Борках, считает настоящим символом непокоренных жителей родного села и памятью для молодых поколений.

Тамара Ворончукова, жительница деревни Борки:

Это прекрасная память. Будут приходить, будут читать, будут интересоваться. Папа прошел фронт, был в блокаде. И когда с радостью вернулся в свою деревню… А здесь ему сказали, что твоя жена убита и дочери твои убиты. Стремление к миру белорусы впитывают буквально с материнским молоком. Народ, история которого написана слезами и кровью, сегодня как ничем другим дорожит возможностью жить и дышать свободно. Слишком тяжело досталась.

– Сидите-сидите, вы же генерал.

– Генерал должен стоять, вы мой Верховный главнокомандующий.

– Спасибо! Присаживайтесь. «Вот так вот спалили этих всех людей». Деревня Ола была уничтожена за 13 дней до освобождения территории от фашистов 12 колоколов на балке – символ 12 деревень, жители которых в роковой день оказались в Оле.

Эта часть мемориала построена на фундаменте того самого амбара, который стал братской могилой.

Александр Лукашенко:

Сейчас, когда подвиг нашего народа ставится под сомнение, мы делаем все, чтобы те, кто до сих пор считает, что Гитлер «нес славянам цивилизацию», усвоили истины. В глазах врага белорусы, украинцы и русские не были людьми. Фашисты пришли на наши земли, чтобы по приказу фюрера найти «человеческий материал», который будет «возделывать поля и кормить великую германскую нацию». Но сопротивление, с которым столкнулся агрессор, стало для мирных жителей фатальным. Дух непокорности врагу – вот, что хотели уничтожить гитлеровские оккупанты, сея смерть и ужас на своем пути.

Боль в наших сердцах до сих пор не утихает, но горькая правда о том, что чем дальше мы от страшных событий той страшной войны, тем больше затягиваются душевные раны и усмиряются эмоции. Человеческая память такова, что она постепенно начинает забывать. И то, что нельзя забывать, если мы не будем напоминать. И такие памятники – это памятники-напоминания нашим детям, внукам и всем тем, кто придет сюда после нас. Они – хранители правды. Наш священный долг – сберечь ее и передать следующим поколениям. И пока мы будем приходить сами, приводить в эти памятные места своих сыновей и дочерей, Беларусь никогда не забудет, как умирали дети, прячась от огня в родительских объятиях, как горели беспомощные старики. Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям.

Этот памятный комплекс – сосредоточие народной скорби. Его создание – заслуга местных жителей. Они открыли благотворительный счет. Идею поддержали власти на областном уровне, в 2019 году памятную стойку одобрил глава государства. Средства собирали всем миром, в том числе и на республиканском субботнике.

Александр Лукашенко:

Спасибо вам за этот памятник. Это памятник для всего белорусского народа. И не только для народа, пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живет. Чтобы никому не хотелось нами понукать. Когда они это увидят, они поймут.