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Символы жизни. Президенты Беларуси и России высадили ели подо Ржевом

30 июня 2020 17:09
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия мемориального комплекса подо Ржевом, куда белорусский лидер прибыл по приглашению Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»

Символы жизни. Президенты Беларуси и России высадили ели подо Ржевом-1

Символы жизни. Президенты Беларуси и России высадили ели подо Ржевом-3

В год 75-летия Победы стартовала международная акция «Сад памяти». 27 миллионов деревьев высаживают в странах СНГ. Сегодня к ней присоединились лидеры Беларуси и России.  

Они высадили ели – вечнозеленые символы жизни.  

Символы жизни. Президенты Беларуси и России высадили ели подо Ржевом-6

Следующий год – это 80-летие с начала войны. И есть идея завершить нашу акцию в следующем году. 22 июня на территории Беларуси, в Брестской крепости посадить деревья в честь всех погибших в Брестской крепости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ждем.  

В любые, даже самые непростые времена, нет ничего сильнее памяти об общей боли. Потому неудивительно, что именно в этот год одним монументальным символом ее стало больше.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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