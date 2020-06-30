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Образ воина, которого уносит в небо стая журавлей. Посмотрите, как один мемориал смог передать всю трагедию советского народа

30 июня 2020 17:44
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На 10-метровом кургане, склонив голову, стоит воин. В шинели и опущенным ППШ в руках – задумчивый и спокойный. Советский солдат хоть и застыл в бронзе, но парит над землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образ воина, которого уносит в небо стая журавлей. Посмотрите, как один мемориал смог передать всю трагедию советского народа-1

Образ воина, которого уносит в небо стая журавлей. Посмотрите, как один мемориал смог передать всю трагедию советского народа-3

Его метафорично уносит в небеса стая журавлей – символ павших воинов. Впечатляет, правда?

Символы жизни. Президенты Беларуси и России высадили ели подо Ржевом

Но едва ли эти ощущения от монумента можно сопоставить с теми чувствами, которые возникают, когда читаешь или смотришь хронику сражений, которые вошли в историю, как Ржевская битва.

Образ воина, которого уносит в небо стая журавлей. Посмотрите, как один мемориал смог передать всю трагедию советского народа-6

Образ воина, которого уносит в небо стая журавлей. Посмотрите, как один мемориал смог передать всю трагедию советского народа-8

Почти непрекращающиеся больше года бои, тысячи погибших, еще больше искалеченных судьб и пропитанная земля кровью тех, кто сражался за Родину. И победил, несмотря ни на что.

В год 75-летия со Дня Победы память о подвиге подо Ржевом увековечили.

По инициативе ветеранов и на пожертвования обычных людей построили мемориал. Надо отметить, первый за долгое время в России.

Александр Лукашенко на открытии мемориала в Ржеве: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем»

Образ воина, которого уносит в небо стая журавлей. Посмотрите, как один мемориал смог передать всю трагедию советского народа-11

Образ воина, которого уносит в небо стая журавлей. Посмотрите, как один мемориал смог передать всю трагедию советского народа-13

Образ воина, которого уносит в небо стая журавлей. Посмотрите, как один мемориал смог передать всю трагедию советского народа-15

Образ этого советского воина – собирательный: он вобрал в себя черты всех, кто воевал подо Ржевом. Доподлинно неизвестно, сколько среди них было белорусов. Важно, что были и сражались до последней капли крови. Осознание того, что эта Победа – заслуга не одной конкретной нации, а народов всех советских республик – та основа, на которой сегодня и стоим.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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