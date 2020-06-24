Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади

Новости Беларуси. В Москве проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдать дань памяти в российскую столицу прибыли зарубежные лидеры, многочисленные гости.





Участие в торжествах принимает и Александр Лукашенко с сыновьями. После торжественного парада главы государств отправились к Могиле Неизвестного Солдата. У кремлевской стены высокие гости, прибывшие в российскую столицу на торжества, возложили венки и почтили память погибших минутой молчания.

Перед торжественной церемонией Александр Лукашенко присутствовал на военном параде. Президент находился на трибуне для почетных гостей вместе с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представителями дипломатических миссий и, конечно, ветеранами.

По брусчатке Красной площади торжественным маршем прошли свыше 14 тысяч человек, более 230 единиц военной и специальной техники, в небо поднялись 75 самолетов и вертолетов. Среди участников шествия – парадный расчет из Беларуси.

По Красной площади рота почетного караула пронесла Государственный флаг Беларуси, боевые знамена партизанского отряда имени Железняка, а также соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси. Эти же знамена были пронесены здесь и в 1945-м.