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Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади

24 июня 2020 10:54
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Новости Беларуси. В Москве проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдать дань памяти в российскую столицу прибыли зарубежные лидеры, многочисленные гости.  

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади-1



Участие в торжествах принимает и Александр Лукашенко с сыновьями. После торжественного парада главы государств отправились к Могиле Неизвестного Солдата. У кремлевской стены высокие гости, прибывшие в российскую столицу на торжества, возложили венки и почтили память погибших минутой молчания.  

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади-3

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади-5

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади-7

Перед торжественной церемонией Александр Лукашенко присутствовал на военном параде. Президент находился на трибуне для почетных гостей вместе с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представителями дипломатических миссий и, конечно, ветеранами.

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади-10

По брусчатке Красной площади торжественным маршем прошли свыше 14 тысяч человек, более 230 единиц военной и специальной техники, в небо поднялись 75 самолетов и вертолетов. Среди участников шествия – парадный расчет из Беларуси.  

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади-13

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади-15

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади-17

По Красной площади рота почетного караула пронесла Государственный флаг Беларуси, боевые знамена партизанского отряда имени Железняка, а также соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси. Эти же знамена были пронесены здесь и в 1945-м.

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади-20

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади-22

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади-24

Напомним, руководство России приняло решение перенести мероприятие на 24 июня. Выбор даты не случаен – именно в этот день состоялся исторический парад в честь Победы Советского Союза над фашистской Германией.   

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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