Президент на открытии мемориального комплекса в деревне Борки: каждое поколение белорусов мы будем растить, передавая им память

Новости Беларуси. Сегодня главная задача для всех нас – защитить страну. Об этом глава государства еще раз напомнил во время открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь во время войны прошла одна из самых крупных карательных операций. За день фашисты расстреляли и сожгли более 2 тысяч мирных жителей.

Александр Лукашенко осмотрел объекты мемориала, возложил цветы, а также зажег поминальную свечу в память о погибших в часовне перед иконой Божией Матери. Позже глава государства пообщался с ветеранами и теми, кто участвовал в торжестве. Затронули вопросы, волнующие каждого белоруса. Корреспондент Дмитрий Анисовец подробнее. Александр Лукашенко: «Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну» 14 июня 1942 года в Борках случилась беда. Всю деревню окружили, согнали в ангар и сожгли. Более 2 тысяч человек. Чудом осталась жива только 12-летняя Мария Шпаковская. Сейчас ей 90. С момента трагедии прошло 78 лет, но те ужасы забыть невозможно.

Мария Шпаковская, жительница деревни Борки:

И носы отрезали, и звезды рисовали. Что только не творили...

Весь мир помнит трагедию Хатыни. А ведь деревня Борки была первой в Беларуси. Бороться с партизанами по-другому у фашистов не получалось. Потому жгли целые села и... мирных белорусов.

Дмитрий Анисовец, корреспондент:

По масштабу зверств, по количеству убитых за один день мирных жителей это крупнейшая трагедия времен Второй мировой. Таких деревень, как Борки, в Беларуси за годы войны набралось более 600 – уничтоженных дотла и сожженных вместе с их жителями. Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой

Поселки вокруг Борок, сожженные одновременно, так и не возродились. Пролетарский, Красный Пахарь, Закриничье, Долгое Поле, Хватовка... Их названия лишь на мемориальных плитах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я глубоко убежден, что ребенок, который в сознательном возрасте хотя бы раз в жизни посетит один из белорусских мемориалов с похожей историей, никогда не допустит даже мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными. И каждое новое поколение белорусов мы будем растить, передавая им память не только о подвигах их предков, но и о боли‚ которая сделала наш народ сильнее и научила, как никакие другие народы, беречь мир, спокойствие. Это и фигура матери у пустой колыбели, это и Беларусь, лишённая детей. Рассказываем о мемориале в деревне Борки Президенту понравилась работа молодых скульпторов.

Александр Лукашенко:

Главного скульптора, всех членов команды представить к наградам – всех. Я видел много таких памятников, но это душевный памятник. Это без, извините, выпендрежа. Это то, что надо. Это даже похлеще, чем Тростенец. Всех представить к наградам.

Сейчас именно то время, когда нужно вновь защитить страну. Все то, что скрупулезно создавалось четверть века. Люди не могли отпустить Президента, не пообщавшись. Александр Лукашенко анонсировал повышение трудовых пенсий. «Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий Мемориал получился очень монументальным. Память о безвинно сожженных будет достойно храниться в веках. А комплекс – хорошее продолжение празднования 75-летия Великой Победы.

Валентина Мельникова, работник могилевской организации «Фонд мира»:

Поражена в хорошем слове. И это нужно было сделать и раньше. Ну, поверьте – мы тоже готовились. Каплицу вот там сделали. Мы сделали ее тоже своими руками. Здесь сделано очень здорово. Пример мы будем брать, мы будем чтить память эту. Мне сегодня приятно очень быть здесь вместе с другими людьми, с молодежью, со всеми ветеранами.