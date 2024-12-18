Президент сумел совместить миролюбие, которое сейчас есть в стране – Осенко о Фестивале национальных культур в Гродно

Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский: Поскольку Гродно действительно многонациональный, не даром выбрали Гродно как центр Фестиваля национальных культур. Не надо куда-то ехать, путешествовать – вот она, другая страна или нация, около нас. Просто надо уметь это воспринимать, этим делиться, этому радоваться.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Когда по площади в Гродно проходят все национальности, которые присутствуют на территории Республики Беларусь, это такой шикарный парад! Гродно на эти два дня превращается в площадку, где большое разнообразие национальных подворий. Приходя от одного ко второму, ты понимаешь, насколько наша Беларусь многогранна. Все улыбаются, танцуют, угощают друг друга. Это вызывает спокойствие на душе. Понимаешь, что в Беларуси никогда невозможно расколоть народ по национальному признаку. Наш Президент сумел совместить на этом клочке земли и сконцентрировать то миролюбие, которое сейчас у нас есть в стране.

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