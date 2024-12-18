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Нужны церкви и костёлы шаговой доступности – архиепископ Иосиф Станевский

18 декабря 2024 12:55
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Почему невозможно расколоть белорусский народ? Что стоит за единством страны? Как религия помогла сохранить идентичность нации? Смотрите в восьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ! 

Нужны церкви и костёлы шаговой доступности – архиепископ Иосиф Станевский-2

Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:
Костел – это семья семей, как и государство. Поэтому невозможно отделить нас и невозможно отделить верующего человека от той или другой организации. Он и в государстве, и в костеле. Через человека мы едины. И слава богу, люди сейчас имеют где молиться, куда пойти, но, как мы знаем и видим, город-герой Минск разрастается, новые микрорайоны, спальные. Нужны костелы, церкви шаговой доступности. Не только где-то там, в центре, но и в спальном районе. Когда человек встает утром, идет на работу, он может зайти, помолиться.

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# Религия # Игорь Позняк # Архиепископ Иосиф Станевский

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