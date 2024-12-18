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Делиться эмоциями и задавать вопросы. Советы от логопеда по развитию детской речи

18 декабря 2024 13:03
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Ване почти три года и сегодня он побывал на диагностике у специалиста. Один из важных этапов в развитии детей – возраст от 1,5 до 3 лет. В это время малыши начинают активно познавать мир и формировать речь. Особое внимание стоит уделять их взаимодействию с родителями.

Делиться эмоциями и задавать вопросы. Советы от логопеда по развитию детской речи-2

Участие мамы и папы в играх и обучении детей создает прочный фундамент для речевого и когнитивного развития. Когда они вовлечены, ребенок быстрее приобретает новые навыки.

Делиться эмоциями и задавать вопросы. Советы от логопеда по развитию детской речи-4

Екатерина Гасанова, логопед:
Необязательно играть в игры развивающие. Главное, чтобы ребенок находился с вами. Любые предметы, которые есть дома, помогают развивать память, мышление, моторику. Можно элементарным образом давать возможность ребенку сортировать вилки, ложки. И это уже помогает развивать анализ, размер, у нас же есть разные формочки, куда ему раскладывать. Самое шикарное когнитивное развитие – в быту.

Специалисты рекомендуют делиться эмоциями, задавать вопросы и обсуждать увиденное. Это поможет развить речь и критическое мышление. Ваше взаимодействие, внимание и любовь – лучшие инструменты для развития вашего малыша. Становитесь партнерами в его познании мира.

Подробности в видео.

# Дети # Воспитание детей

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