Состояние психики влияет на ЖКТ. Врач назвала основные причины синдрома раздражённого кишечника

Более 11 % людей сталкиваются с синдромом раздраженного кишечника. Как правило, возникает он в возрасте от 20 до 45 лет. Это распространенное хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, которое характеризуется нарушениями работы кишечника и проявляется дискомфортом в области живота.

Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог клиники «Мерси»:

Синдром раздраженного кишечника – это функциональное заболевание, хроническое. Пациент чаще всего испытывает болевые ощущения в животе, они могут иметь разную локализацию, перемещаться. Урчание живота – это физиологический вариант нормы, но у таких пациентов этот симптом выражен более сильно.

Психоэмоциональное состояние имеет прямую связь с работой желудочно-кишечного тракта. Когда мы находимся в стрессовых ситуациях, наш организм вырабатывает больше гормонов, таких как адреналин и кортизол. Эти гормоны могут повлиять на передвижение пищи через кишечник, вызывая его сокращения или расслабления. Также стресс может сказываться на состоянии микробиома. Нормальное равновесие между полезными и вредными микроорганизмами может привести к изменению чувствительности слизистых оболочек и изменению интенсивности сокращения.

Анастасия Целуевская:

Также причинами могут являться прием антибиотиков, перенесенная ротовирусная, энтеровирусная инфекция или бактериальная инфекция, которая сопровождается приемом антибиотиков. Много случаев СРК наблюдалось в постковидный период, когда после перенесенного коронавируса у пациентов имелись проблемы с животом.

Синдром раздраженного кишечника может существенно ухудшить качество жизни пациента. При диагностике заболевания врач может столкнуться с трудностями, поскольку симптомы могут напоминать и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Анастасия Целуевская:

Функционально заболевание отличается от органического тем, что мы не находим явной причины для боли. То есть мы не находим воспаления в кишке, не находим язв в кишке, полипов. Чаще всего такие пациенты действительно обследуются полностью, чтобы исключить какую-то органическую причину. Для диагностики заболевания мы исследуем анализы. Пациентам после 40-45 лет рекомендуется выполнение колоноскопии для исключения органических причин заболевания.