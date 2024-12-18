Состояние психики влияет на ЖКТ. Врач назвала основные причины синдрома раздражённого кишечника
Более 11 % людей сталкиваются с синдромом раздраженного кишечника. Как правило, возникает он в возрасте от 20 до 45 лет. Это распространенное хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, которое характеризуется нарушениями работы кишечника и проявляется дискомфортом в области живота.
Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог клиники «Мерси»:
Синдром раздраженного кишечника – это функциональное заболевание, хроническое. Пациент чаще всего испытывает болевые ощущения в животе, они могут иметь разную локализацию, перемещаться. Урчание живота – это физиологический вариант нормы, но у таких пациентов этот симптом выражен более сильно.
Психоэмоциональное состояние имеет прямую связь с работой желудочно-кишечного тракта. Когда мы находимся в стрессовых ситуациях, наш организм вырабатывает больше гормонов, таких как адреналин и кортизол. Эти гормоны могут повлиять на передвижение пищи через кишечник, вызывая его сокращения или расслабления. Также стресс может сказываться на состоянии микробиома. Нормальное равновесие между полезными и вредными микроорганизмами может привести к изменению чувствительности слизистых оболочек и изменению интенсивности сокращения.
Анастасия Целуевская:
Также причинами могут являться прием антибиотиков, перенесенная ротовирусная, энтеровирусная инфекция или бактериальная инфекция, которая сопровождается приемом антибиотиков. Много случаев СРК наблюдалось в постковидный период, когда после перенесенного коронавируса у пациентов имелись проблемы с животом.
Синдром раздраженного кишечника может существенно ухудшить качество жизни пациента. При диагностике заболевания врач может столкнуться с трудностями, поскольку симптомы могут напоминать и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.
Анастасия Целуевская:
Функционально заболевание отличается от органического тем, что мы не находим явной причины для боли. То есть мы не находим воспаления в кишке, не находим язв в кишке, полипов. Чаще всего такие пациенты действительно обследуются полностью, чтобы исключить какую-то органическую причину. Для диагностики заболевания мы исследуем анализы. Пациентам после 40-45 лет рекомендуется выполнение колоноскопии для исключения органических причин заболевания.
Лечение синдрома раздраженного кишечника включает в себя комплексный подход, который состоит из изменения рациона, приема лекарственных препаратов, а также коррекции образа жизни. Один из основных принципов лечения – это правильное питание, поэтому рекомендуется исключить пищу, которая может провоцировать обострения. Как правило, это острые, жирные и жареные блюда, а также кофеин, газированные напитки и молочные продукты.
Анастасия Целуевская:
Используются спазмолитические средства, которые купируют болевые ощущения у пациента. Надо отметить, что эффективность назначенных препаратов можно оценить не раньше, чем через 4 недели после назначения терапии. Часто так бывает, что когда пациент пьет препараты недостаточное время, нужно проходить полный курс лечения. Также используются слабительные препараты или препараты, которые останавливают моторику кишечника.
Для снятия стресса и улучшения общего самочувствия рекомендуется заниматься йогой, медитацией, а также вовремя обращаться за помощью к психотерапевту.
Анастасия Целуевская:
При отсутствии эффективности гастроэнтерологических препаратов мы назначаем консультацию психотерапевта, довольно часто используем антидепрессанты, которые рекомендуются таким пациентам. Они обладают хорошей клинической эффективностью, пациенты чувствуют себя значительно лучше.
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