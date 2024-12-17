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Протоиерей: мы видим, как прекрасно взаимодействуют государство и церковь – во многом это заслуга Лукашенко

17 декабря 2024 16:16
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Почему невозможно расколоть белорусский народ? Что стоит за единством страны? Как религия помогла сохранить идентичность нации? Смотрите в восьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ! 

Протоиерей: мы видим, как прекрасно взаимодействуют государство и церковь – во многом это заслуга Лукашенко-2

Протоиерей Александр Пальчевский, настоятель прихода храма Святителя Спиридона Тримифунтского в Минске:
Без всяких сомнений, Господь любит белорусов, Господь любит каждого человека. И мы видим, как прекрасно взаимодействуют государство и церковь в достижении общих целей. И, конечно, это во многом заслуга мудрого управления государством Александра Григорьевича Лукашенко. И тот же Митрополит Филарет, их взаимодействие на таком тонком уровне, когда выдерживается с одной стороны независимость церкви и государства друг от друга. Мы живем в государстве светском, в то же время мы имеем прекрасный пример взаимодействия.

# Религия # Церковь # Государственная политика # Священник Александр Пальчевский # Игорь Позняк

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