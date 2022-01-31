Лукашенко: в основном вышли айтишники ПВТ. Давали им команду: на улицу, бороться, свергать, ломать и крошить

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что такое у нас Парк IT? Я когда сказал айтишников, я извиняюсь, я обобщил. Это не правило. В основном вышли айтишники Парка высоких технологий. Это Парк, который я создавал и совершенствовал, назначая туда своих помощников. Ответ простой. У нас сегодня этот Парк высоких технологий создает продукт, являясь филиалом крупных предприятий Соединенных Штатов Америки и других предприятий. Там эти Google, Microsoft и прочие, а здесь их филиалы. И понятно, что спецслужбы давали указания, это уже установлено, там материнской компании они давали команду сюда. Финансировали вполне легально эти филиалы. И давали им команду: на улицу! Бороться, свергать, ломать и крошить.