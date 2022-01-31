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Лукашенко: в основном вышли айтишники ПВТ. Давали им команду: на улицу, бороться, свергать, ломать и крошить

31 января 2022 14:38
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Новости Беларуси. Военная безопасность, контроль экономики, интеграция с Россией – специалисты продолжают анализировать программное выступление Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

О том, какие акценты сделаны в Послании белорусскому народу и о том, что прозвучало между строк, расскажет Андрей Лазуткин.  

Лукашенко: в основном вышли айтишники ПВТ. Давали им команду: на улицу, бороться, свергать, ломать и крошить-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Что такое у нас Парк IT? Я когда сказал айтишников, я извиняюсь, я обобщил. Это не правило. В основном вышли айтишники Парка высоких технологий. Это Парк, который я создавал и совершенствовал, назначая туда своих помощников. Ответ простой. У нас сегодня этот Парк высоких технологий создает продукт, являясь филиалом крупных предприятий Соединенных Штатов Америки и других предприятий. Там эти Google, Microsoft и прочие, а здесь их филиалы. И понятно, что спецслужбы давали указания, это уже установлено, там материнской компании они давали команду сюда. Финансировали вполне легально эти филиалы. И давали им команду: на улицу! Бороться, свергать, ломать и крошить.  

Лукашенко: в основном вышли айтишники ПВТ. Давали им команду: на улицу, бороться, свергать, ломать и крошить-4

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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