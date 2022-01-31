«Что лучше – остаться с ПВТ или что-то с ПВТ сделать». Высок ли коэффициент предательства среди айтишников?

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Президент на Послании затронул вопрос конкретного сегмента бизнеса – IT. Разговор главы государства о том, что лучше – остаться с ПВТ или что-то с ПВТ сделать, с ПВТ договориться. Андрей Евгеньевич сказал [Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов – прим. ред.], после 2001 года американские IT-компании пришли к власти и сказали: мы готовы разделить ответственность за безопасность. То, что сказал Президент, наши компании не готовы мало того что разделить ответственность, так еще и воевали против.

Илья Бегун, аналитик:

Так а с кем ты хочешь делить ответственность, если у них головные офисы преимущественно находятся за границей? А здесь только персонал, который непосредственно занимается разработкой. Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Тогда еще один вопрос насчет ПВТ и всего остального. Мы на протяжении десятилетий готовим специалистов, отдавая силы, средства, общество на воспитание этих людей – от садика до высшего образования. Кирилл Казаков:

Но они все социальные блага получают? Николай Бузин:

Именно. После того, как они дойдут до определенного уровня, они дружно говорят: мы идем в ПВТ. Пошел в ПВТ и все, а теперь я никому ничего не должен. Извините меня, пожалуйста. А как так? На него тратили 20 лет – с рождения до получения определенного уровня, тратило государство, мы с вами. Родители, государство – на всех уровнях. После этого человек, который получил соответствующую квалификацию, не уехал из страны. Он остался и говорит: а я хочу и дальше жить, как вы говорили, иждивенцем. Ну не дошел я до социального понимания того, что происходит. Я хочу получать 3 500 долларов, а лучше 5 000. Ну а то, что нянечка получает 500 рублей, ну и бог с ней.

Кирилл Казаков:

Глава государства в этой истории поступил как глава большой семьи, белорусов. Он не сказал, что вы должны собраться и уехать, условно говоря. А давайте мы договоримся, давайте найдем консенсус, потому что даже вы, люди, которые, может, до конца не понимаете, что вы несете ответственность перед этой страной, 20 лет прожив здесь за все эти социальные коврижки, которые существуют, давайте договариваться. Алена Сырова, СТВ:

Илья, как считаешь, какой может быть в принципе консенсус, решение? Илья Бегун:

В принципе, у нас государство практикует, кроме ПВТ, дополнительные кластеры, где сформированы определенные порядки для ведения бизнеса. Как минимум это свободные экономические зоны, которыми в первую очередь пользуются производства, предприятия. Для ПВТ этот перечень довольно широкий. И та тема, которая довольно часто затрагивалась в меде – это именно размер ФСЗН, фонд социальной заработной платы. А именно аспект того, что он считается от среднереспубликанской заработной платы. Многие посчитали, по крайней мере именно среди небольших, в узком кругу, опросов, что это не претендует на обширность социологического исследования, то, что в текущих обстоятельствах, когда идет подобное внешнее давление, ФСЗН от СРЗП для IT-отрасли в рамках ПВТ неприемлем. Если у нас Президент задается вопросом, который он обращает ко всем гражданам государства, – готовы ли мы платить за суверенитет, за независимость, за сохранение всех наших ценностей существующих социально ориентированной экономики, то почему кто-то должен быть вне, а все остальные внутри? Этот вопрос именно компромиссного характера.