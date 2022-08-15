«На выходных гостиницу не снять». Почему белорусский безвиз – это ответ на санкции?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу « По существу » европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Алена Сырова, СТВ: Сергей Анатольевич, смотрите, они сейчас запрещают, если отказывают в выдаче виз, нашим гражданам въезжать на свою территорию. Мы объявляем безвиз, мы делаем эти шаги. Но наверняка вы как представитель власти не планируете запрещать хоть кому-нибудь въезд и присутствие на территории нашей страны. Но почему тогда мы видим такие недружественные шаги по отношению к нам, именно к народу?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На мой взгляд, просто не получился нужный результат, связанный с экономическим удушением в первую очередь Российской Федерации. Все-таки бумеранг ударил в обратном направлении. Поэтому вот эти страны, к большому сожалению, получили очередную команду уже запустить в использование вот такие идеологически неприемлемые для нас технологии. Но мы никому не запрещаем. Мы, напротив, если вы помните, очень долгое время подходили к вопросу безвиза. В начале на четыре дня, на неделю, потом на 10 дней, 30… Сейчас, казалось бы, очень сложная обстановка с точки зрения региональной международной безопасности. И мы бы должны, напротив, закрыться.

Кирилл Казаков, СТВ:

Но в Гродно, говорят, на выходных гостиницу не снять – все забиты номера.

Сергей Рачков:

Но Президент принимает иное решение. Он открывает для Польши и стран Балтии нашу страну и возможность ее свободно посещать.