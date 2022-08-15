«Наконец немцы реализовали свою концепцию четвертого рейха». Кандидат политических наук о ситуации в мире

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Алена Сырова, СТВ:

Но какое-то складывается впечатление, по крайней мере, в последние недели, что какая-то тягомотина. Все так медленно, как-то непонятно. Кирилл Казаков, СТВ:

Позиционная война. Алена Сырова:

Были динамичные решения, активные, за которыми, как завороженные, все наблюдали, смотрели, следили, переживали, требовали каких-то решений. А сейчас вроде бы все, по крайней мере внешне, на информационном фронте все затихло. Это затишье перед бурей?