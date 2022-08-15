«Наконец немцы реализовали свою концепцию четвертого рейха». Кандидат политических наук о ситуации в мире

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Алена Сырова, СТВ:
Но какое-то складывается впечатление, по крайней мере, в последние недели, что какая-то тягомотина. Все так медленно, как-то непонятно.
Кирилл Казаков, СТВ:
Позиционная война.
Алена Сырова:
Были динамичные решения, активные, за которыми, как завороженные, все наблюдали, смотрели, следили, переживали, требовали каких-то решений. А сейчас вроде бы все, по крайней мере внешне, на информационном фронте все затихло. Это затишье перед бурей?
Дмитрий Роговцов, декан факультета экономики и права МГУ им. А.А. Кулешова, кандидат политических наук:
Я хочу отметить тот факт, поддерживая тезисы моих коллег, которые здесь находятся в студии. Да, у меня сложилось впечатление, что существует система. И наконец немцы реализовали свою концепцию четвертого рейха. Первая и Вторая мировые войны — это были реализации второго и третьего рейха. Евросоюз — это концепция реализован вот этот «Дранг нах Остен». Немецкая, которая испокон веков реализовалась. И немцы путем деиндустриализации Восточной Европы достигли своего доминирующего положения в Европейском Союзе. Поэтому они отдают соответствующие приказы своим сателлитам, которые выполняют конкретные указания. Что касается соответствующего затишья, я думаю, сейчас фабрики мысли на Западе работают, переосмысливают, какие же они допустили ошибки стратегические и тактические в этом санкционном блицкриге. Блицкриг не удался, они рассчитывали, что введение соответствующих пакетов, вы знаете, 8-9 пакетов санкций, которые сразу же поставят на колени и Беларусь, и Российскую Федерацию. И все, народ восстанет, и на этой ситуации победа будет за Брюсселем, будем так говорить, за Вашингтоном. Но этого не получилось. Поэтому сейчас идет осознание, анализ, что делать, как делать. На данный момент постсоветское пространство - Союзное государство Беларуси и России – переигрывает своих Западных партнеров.
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