Эту бригаду готовили для работы с химоружием во время войны. Части 3310 исполняется 90 лет – рассказываем их историю

Войсковая часть 3310 внутренних войск МВД Беларуси отмечает свое 90-летие. На протяжении всей служебно-боевой деятельности бригады ее бойцов всегда отличали мужество, взаимовыручка и сила духа. Они всегда находятся на передовой. Ежедневно охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность высших должностных лиц, выполняют задачи по конвоированию и разминированию.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Воинская часть 3310, наша вторая милицейская бригада. Сильная, мощная. Очень хорошо, профессионально подготовленная бригада. С богатейшей предвоенной историей, боевой историей, с героическим прошлым. Но и не менее славным героическим настоящим. «Солигорск – особый город». Как отдельная патрульная рота противодействует наркопреступности? Читайте далее.

Сергей Омельчук, командир войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси:

Коллектив воинской части – это слаженный, профессиональный коллектив, выполняющий служебно-боевые задачи в любых условиях и обстановке. Николай Карпенков:

Бригада особого назначения. Она действительно занимает у нас в войсках особое место. Ни одной учебной задачи у нас нет. Во внутренних войсках все задачи, начиная от первой патрульно-постовой службы и охраны колонии, и конвой, и надзор – все задачи боевые. И разминирование. Подразделения специального назначения выполняют каждодневно выезды по задержанию вооруженных преступников, по задержанию экстремистов.

Николай Карпенков:

Бригада была создана в 1932 году как отдельный батальон противовоздушной и противохимической обороны, на который возлагались очень определенные задачи. Тогда, в принципе, была информация о том, что в случае войны будет использоваться химическое оружие. А мы знаем, как оно себя чудовищно показало и проявило в Первую мировую войну, когда использовались эти газы. Потом уже запрещенным стало это оружие. И да, этот батальон ко всему этому готовился. Потом буквально в преддверии войны он переподчинен Народному комиссариату внутренних дел, и это становится батальон НКВД, и там закладывается свой особый характер. Особый характер передается и нам, наследникам, внутренним войскам.

Уже в послевоенный период вторая милицейская бригада была преобразована в воинскую часть, которая входила в систему нашей гражданской обороны.

Олег Лаевский, председатель первичной ветеранской организации войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси:

После войны пиротехническая группа наша под командованием бывшего нашего военнослужащего, подполковника в отставке Шкуропата Дмитрия Николаевича, который является почетным солдатом бригады, разминировала участок дороги Москва-Минск в районе Орши, где было обнаружено после войны несколько десятков колодцев, подготовленных к взрыву этой автотрассы. Тогда они разминировали боеприпасов и взрывчатых веществ – около 3 500 тонн эквивалента тротилового. Затем ликвидация последствий аварии на Октябрьской железной дороге, когда была совершена авария поезда Москва-Ленинград.

Николай Карпенков:

Больше всего, конечно, воинской части 3310 досталось во время Чернобыльской катастрофы. Все прекрасно помнят, как это произошло. И буквально уже через считаные дни бригада гражданской обороны находилась там и ликвидировала все эти последствия, находилась в оцеплении, оказывала помощь местному населению в эвакуации. Было большое количество задач. Именно эта часть самое большое количество времени провела там. Сотни ветеранов наших, которые прошли все это дело. Эта особая задача борьбы с невидимым врагом, прекрасно зная, что каждую секунду твоему здоровью наносится непоправимый вред, непоправимый ущерб. Вместе с тем никто никогда не отказывался. Олег Лаевский:

Трудности всегда есть. Особенно в таких вопросах, когда бригада меняет свое предназначение. Ну, справились.

Сергей Омельчук:

Бригада дислоцируется непосредственно в населенном пункте Околица Минского района, но по своей структуре она сложная и большая. В состав бригады входит ряд подразделений, которые дислоцируются на территории всей Минской области. Бригада выполняет следующие задачи: оказание содействия службе безопасности Президента в охране охраняемых лиц, охрана общественного порядка на территории Минской области.

Александр Алексеенко, первый заместитель командира войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси – начальник штаба:

Охрана исправительной колонии и совместно с администрацией проведение надзорных мероприятий. Также выполняет задачи по конвоированию и охране осужденных и лиц, находящихся под стражей. И важная задача – это обезвреживание неразорвавшихся авиационных бомб и других боеприпасов в населенных пунктах. Сергей Омельчук:

Также по решению командующего мы принимаем участие в охране общественного порядка и общественной безопасности на территории Минска.

Николай Карпенков:

Воинская часть 3310 очень хорошо себя проявила и показала в событиях и 2020 года, и 2021 года. Я очень хорошо помню улицу, проспект, достаточно большое количество движется этой протестной массы, агрессивных, накаченных, особенно в первые дни. Под наркотическим опьянением. И вот выходят военнослужащие, перекрывают им направление движения. Короткое воздействие, и толпа оттуда бежит. Я говорю: узнайте, кто стоит на правом фланге. Докладывают: 3310 – воинская часть стоит, выполняет задачу. И потом когда я узнал, каким количеством людей они выполняли эту задачу, я был впечатлен.

Николай Карпенков:

Особая задача, возложенная на внутренние войска, – это осуществление разминирования взрывоопасных предметов, боеприпасов времен ВОВ, притом внутренние войска занимаются выполнением этих задач по всей территории Республики Беларусь. Саперно-пиротехническая группа, которая занимается разминированием, воинская часть 3310 осуществляет очень большое количество работы и выездов, притом разного характера. Нет такого дня, чтобы они не выезжали, не работали, не разминировали, не рисковали своей жизнью. И задачи все всегда выполняют очень качественно.

Сергей Омельчук:

В части проводится подготовка военнослужащих срочной службы в течение полутора-одного года. Проводятся занятия по боевой подготовке. Также военнослужащие имеют практический богатый опыт выполнения задач боевой службы. В соответствии с этим в воинской части проводят работу представители органов внутренних дел, Комитета государственной безопасности, службы безопасности Президента по отбору для дальнейшего прохождения службы именно их подразделений военнослужащих, которые прошли службу в нашей части.

Николай Карпенков:

Внутренние войска для органов внутренних дел и для многих правоохранительных структур являются настоящей кузницей кадров. И командных кадров. Очень много офицеров, командиров, которые прошли воинскую часть 3310, добились достаточно серьезных высот. Многие по окончании службы идут служить в органы внутренних дел, в патрульно-постовую службу, в Департамент охраны. Многие идут в подразделения ОМОНа МВД для продолжения своей службы. Это особо ценные, подготовленные кадры, которые с большим удовольствием берут в органы внутренних дел. Многих военнослужащих внутренних войск, в том числе и воинской части 3310, с большим удовольствием берет к себе на дальнейшее прохождение службы и служба безопасности Президента.