Президент о выставке «Беларусь интеллектуальная»: пусть люди посмотрят, что творят наши учёные

Новости Беларуси. Многие достижения наших ученых в эти дни можно увидеть на выставке в столице. «Беларусь интеллектуальная» уже побила все рекорды посещаемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За первые три дня посмотреть на инновационные изобретения пришли более 30 тысяч человек. В связи с небывалым ажиотажем было решено продлить работу масштабного форума.

Возможность познакомиться с научным потенциалом страны должна быть не только у минчан, но и у жителей областных центров. Об этом на совещании во Дворце Независимости упомянул сегодня, 24 января, Александр Лукашенко. А для тех, кто не может приехать в столицу, поручение главы государства – привезти выставку в регионы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши люди из Минска, ну что они за три дня могли увидеть, двухмиллионный город? Пусть посмотрят, что делают сегодня наши ученые, наши специалисты, наши умные люди.

Второе. Надо посмотреть – регионы просят: «Ну что вы все в Минске топчетесь, топчетесь? Покажите нам». Хотя бы в областных центрах надо, в крупных городах поехать и показать людям. Я уверен, что там, в регионах, люди вообще далеки от этого. Пусть они посмотрят, что творят наши ученые и что у нас есть будущее и перспектива в нашей стране. Что якобы у нас небольшая страна, так ничего и не надо делать и мы не делаем. Нет. Это высокоинтеллектуальная страна. Поэтому этот вопрос (я знаю, выставку продлили) надо не просто для галочки, не просто, знаете, сказали – неделю пусть люди походят. Организовать надо. Надо показать.