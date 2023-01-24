Лазуткин: война в Украине для Штатов обходится очень дорого. Самый дорогой ресурс – люди

Частными военные компании из США являются весьма условно. Большая часть выручки таких компаний формируется за счет оборонных заказов от правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деятельность ЧВК оплачивается либо по открытым, либо по закрытым статьям бюджета, либо через международные организации, которые контролируют США. В Украине американские специалисты легализованы через так называемый Иностранный легион – это операторы беспилотников, специалисты по спутниковой разведке, консультанты, а также инструкторы для украинских пилотов и военнослужащих. При этом для разведывательных задач большой контингент держать необязательно. Специалисты проходят ротацию, а значительная часть задач вообще может выполняться сотрудниками из США «по удаленке». Подробнее расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

У нас есть точка зрения, что война в Украине для Штатов обходится очень дорого и что буквально завтра они рухнут. Что касается денег, то в Афганистане и Ираке во время крупных операций они за год тратили примерно в два раза больше. Но главное, там гибли американские военные, и это сильно било по американскому избирателю. А если вы куда-то отправляете деньги, старое оружие и максимум ЧВК, это лучший вариант. Потому что самый дорогой ресурс – это люди. Но даже с точки зрения финансов украинская война является малобюджетной.

Райан Хендриксон – «зеленый берет» США в отставке. Бывший участник подразделения специального назначения американской армии сегодня находится в Украине. Он помогает вести разминирование территорий, которые отступающие российские войска усеяли опасными для жизни снарядами. Американский ветеран, участник восьми боевых миссий в Афганистане, говорит, что почувствовал необходимость помочь Украине. Чтобы реализовать эту задачу, Хендриксон создал некоммерческую группу, которая занимается разминированием, и почти год приезжает в Украину, а также собирает средства на саперное оборудование. Андрей Лазуткин:

Что нам рассказывают? Вот некоммерческая организация из бывших военных занимается разминированием. Как такое может быть? Их увольняют в запас, тут же создается фонд в США, и туда идут бюджетные деньги по смете помощи Украине, и они из этих денег получают зарплату и инструмент. То есть это как бы не частная военная компания, это новая форма, типа военного НКО.

Андрей Лазуткин:

Для чего им такая схема? Это раньше в Афганистан они закачивали деньги прямо в армию и ЧВК, но это дорого, а теперь они еще воюют как бы добровольцами. Вот для них и придумали новую схему, чтобы передавать деньги из оборонного бюджета. Грубо говоря, одна американская контора мины ставит (вот сегодня они минируют север Киевской области), а потом другая американская контора будет эти мины снимать. Отличный бизнес, а за все заплатит Украина. Но ЧВК покупают для узких задач. Это специалисты высокого класса, с опытом, их не бросают в окопы, как мотострелков. А вот как выглядит стрелковый бой под Соледаром, здесь украинских военных обошли с тыла (подробнее в видеоматериале).

Андрей Лазуткин:

Тут они, видно, не поняли, что это русские, и приняли за своих. Но заметьте, сначала им предложили сдаться, а говорят, иностранных специалистов в плен вообще не берут. Мы поэтому их и не видим по телевизору, потому что схему с обменами многие бойцы и командиры не поняли. Но американцы и британцы – это элита. А массовку создают в основном поляки. Что это за люди? Как говорят, там воюют те, кого набирали и готовили через польскую тероборону. То есть это добровольцы, наиболее мотивированные, но которые формально не относятся к польской армии. И вот в Украине есть Иностранный легион, и там их объединяют по взводам, потому что русского они не знают, и идет их постоянная ротация. Человек слева на видео – это Януш Шеремет, позывной «козак».

А вот сюжет польского телевидения, как его же с помпой хоронят, под польским флагом и символикой Иностранного легиона в закрытом гробу. Убит в начале декабря. Вот так заканчивают наемники. На митинге по-польски говорят: «Отдал жизнь за нашу и вашу свободу, героически отдал жизнь за Украину».

Андрей Лазуткин:

Но вернемся к вопросу, сколько все это стоит. Например, в Афганистане американцы были 18 лет, и затраты там в среднем составляли где-то 45 миллиардов в год. Так вот это плюс-минус та сумма помощи для Украины на год, которая закладывается в американский бюджет. И это с учетом того, что наши боевые действия гораздо интенсивнее, чем в Афганистане. Там американцы сидели по гарнизонам, и тратили не на снаряды и технику, как здесь, а на логистику и строительство, и на ЧВК. То есть эффективность расходования этих же 45 миллиардов в Украине будет больше, даже с учетом, что цены на старое оружие завышены, а где-то эту помощь просто воруют. Зато все прилетит в нас, а не будет растрачено на инфраструктуру.

Андрей Лазуткин:

А пока что технику вообще передают из Европы по системе взаимозачетов, в счет новых американских поставок, вообще без денег. То есть для США это не какая-то сверхнагрузка, от которой они завтра развалятся. По деньгам это то же самое, что было, плюс из Афганистана они вышли – руки и горячие головы освободились. А главное, сами деньги остаются в Штатах, по факту это кредиты на оборонные заказы для американских предприятий и оплата ЧВК, а отдавать их будет Украина с процентами и под залог своих активов. Там всегда можно забрать землю, недвижимость, порты, трубопроводы, смотря что останется.

Андрей Лазуткин:

Мы все для них – это джунгли, и неважно, как именно будут идти боевые действия. Есть коридор допуска, который они планируют – Россия сохраняет часть территорий, но, к примеру, воюет следующие 3-5 лет, пока они перестраивают Европу на американский газ и вывозят оттуда промышленность. А потом войну можно быстро закончить по любым границам. Вот как они вышли из Афганистана, передав привет местному правительству. Спасибо, вы нам больше не нужны. И вот у нас любят говорить, что Байден – это такой старый дедушка, который боится зайцев, разговаривает с пустотой, падает с лестниц. Но по факту его администрация решила все задачи, которые стояли перед Штатами последние годы. И Байден имеет все шансы войти в ряд самых успешных президентов США, причем он сделал все, что не получилось у Трампа.

Андрей Лазуткин:

Он выстроил под натовский зонтик все страны Европы, более того, их заставили отдать все свои вооружения, и теперь им надо закупать новые у США. При этом оборонные расходы Европы выросли, там истерика, что Россия завтра нападет, а у нас снарядов на две недели, не говоря о том, что нет техники. И главное, американский газ и нефть покупают, хотя вчера это казалось сказкой. Ну как можно привезти танкер из-за океана и выгодно продать, когда рядом есть Россия? А теперь можно. И вокруг Китая они создали новый военный блок – AUKUS – и открыто полезли на Тайвань. Все это успехи Байдена, и поэтому Демпартия сохранила власть в парламенте, а Байдена, похоже, отправят на второй срок. Но все хорошее – это для себя. А чтобы союзники в Восточной Европе не разбегались из-за войны, им надо постоянно показывать «морковку». «Морковка» – это российские замороженные деньги в начале СВО. Они все время про них напоминают, что хорошо бы эти деньги разморозить и отдать Украине, только законов пока нет.

Билл Браудер, глава инвестфонда Hermitage Capital:

В этом случае логично сказать, что если Россия пересматривает вопросы международных преступлений, то и Западу необходимо пересмотреть международное законодательство, а именно внести поправки в закон об иммунитете государства, сделав этот принцип абсолютным. Он должен быть таковым в большинстве случаев, но не тогда, когда одна сторона без причины нарушила суверенитет другой и уничтожает ее собственность. В таких случаях принцип иммунитета государства действовать не должен. Такие поправки откроют возможность использования этих 350 миллиардов долларов России на нужды восстановления Украины.