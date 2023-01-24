Стадо зубров остановило движение на трассе М6 возле Воложина

Новости Беларуси. Движение на трассе М6 в Воложинском районе остановило стадо зубров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Животные не выходили на дорогу и даже не предпринимали попыток к этому. Однако привлекли внимание автомобилистов.