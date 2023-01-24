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Стадо зубров остановило движение на трассе М6 возле Воложина

24 января 2023 14:13
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Новости Беларуси. Движение на трассе М6 в Воложинском районе остановило стадо зубров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Животные не выходили на дорогу и даже не предпринимали попыток к этому. Однако привлекли внимание автомобилистов.

Стадо зубров остановило движение на трассе М6 возле Воложина-1

Водители массово останавливались, чтобы полюбоваться величественными бизонами и сделать фото и видео на память. Для Минской области такое явление необычно. Ведь наибольшее количество зубров обитает на Брестчине и Гродненщине.

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# Дикие животные # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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