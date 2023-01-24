Выставку «Беларусь интеллектуальная» посетили 30 тысяч человек. Лукашенко предложил привезти её в регионы

Новости Беларуси. Выставка «Беларусь интеллектуальная» побила все рекорды посещаемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За первые три дня посмотреть на инновационные изобретения ученых пришли более 30 тысяч человек. В связи с небывалым ажиотажем было решено продлить работу масштабного форума.

Возможность познакомиться с научным потенциалом страны должна быть не только у минчан, но и у жителей областных центров. Об этом на совещании во Дворце Независимости упомянул сегодня, 24 января, Александр Лукашенко. А для тех, кто не может приехать в столицу, поручение Президента – привезти выставку в регионы. Экспозиция отражает весь промышленный потенциал, который, несмотря на санкции, позволяет производить качественную и конкурентоспособную продукцию. В «БелЭкспо» представлены сотни изобретений: от IT-технологий до молодежных инициатив. Увидеть и потрогать новейшие отечественные разработки приходят ученые, академики, студенты и простые белорусы. Интерес к выставке проявляют и руководители профильных ведомств.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Все эти новинки очень актуальные на сегодня, потому что эти санкции, которые были введены год назад, наверное, заставили по-новому взглянуть на взаимодействие производства и науки.

Сзади нас вы видите харвестер и форвардер, лесной комплекс. 90 % изделия белорусские.

Я даже не знал, допустим, что на Меркурий полетел спутник. И только благодаря белорусской разработке этого покрытия, которым обработан спутник, он мог туда добраться и послать информацию.

Мне все нравится, в принципе. Техника интересная, интересные машины, электроскутеры.