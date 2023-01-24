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Выставку «Беларусь интеллектуальная» посетили 30 тысяч человек. Лукашенко предложил привезти её в регионы

24 января 2023 13:23
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Новости Беларуси. Выставка «Беларусь интеллектуальная» побила все рекорды посещаемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За первые три дня посмотреть на инновационные изобретения ученых пришли более 30 тысяч человек. В связи с небывалым ажиотажем было решено продлить работу масштабного форума.

Выставку «Беларусь интеллектуальная» посетили 30 тысяч человек. Лукашенко предложил привезти её в регионы-1

Возможность познакомиться с научным потенциалом страны должна быть не только у минчан, но и у жителей областных центров. Об этом на совещании во Дворце Независимости упомянул сегодня, 24 января, Александр Лукашенко. А для тех, кто не может приехать в столицу, поручение Президента – привезти выставку в регионы. Экспозиция отражает весь промышленный потенциал, который, несмотря на санкции, позволяет производить качественную и конкурентоспособную продукцию. В «БелЭкспо» представлены сотни изобретений: от IT-технологий до молодежных инициатив. Увидеть и потрогать новейшие отечественные разработки приходят ученые, академики, студенты и простые белорусы. Интерес к выставке проявляют и руководители профильных ведомств.

Выставку «Беларусь интеллектуальная» посетили 30 тысяч человек. Лукашенко предложил привезти её в регионы-4

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Все эти новинки очень актуальные на сегодня, потому что эти санкции, которые были введены год назад, наверное, заставили по-новому взглянуть на взаимодействие производства и науки.

Выставку «Беларусь интеллектуальная» посетили 30 тысяч человек. Лукашенко предложил привезти её в регионы-7

Сзади нас вы видите харвестер и форвардер, лесной комплекс. 90 % изделия белорусские.

Выставку «Беларусь интеллектуальная» посетили 30 тысяч человек. Лукашенко предложил привезти её в регионы-10

Я даже не знал, допустим, что на Меркурий полетел спутник. И только благодаря белорусской разработке этого покрытия, которым обработан спутник, он мог туда добраться и послать информацию.

Выставку «Беларусь интеллектуальная» посетили 30 тысяч человек. Лукашенко предложил привезти её в регионы-13

Мне все нравится, в принципе. Техника интересная, интересные машины, электроскутеры.

Выставку «Беларусь интеллектуальная» посетили 30 тысяч человек. Лукашенко предложил привезти её в регионы-16

Впечатления о выставке очень хорошие. Во-первых, встречают, все рассказывают, делятся буклетами. Мы дома почитаем. И все очень великолепно.

Выставку «Беларусь интеллектуальная» посетили 30 тысяч человек. Лукашенко предложил привезти её в регионы-19

Посетить выставку научных достижений можно до 29 января. В будние дни – с 11:00 до 19:00, в выходные – с 10:00 до 18:00.

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# Выставки в Минске # общество # Александр Кулик # Александр Лукашенко # Фотофакт

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