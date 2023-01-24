В городах-спутниках Минска возведут дома для 200 тысяч граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Новости Беларуси. В городах-спутниках центрального региона возведут дома для 200 тысяч граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе многодетных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перспективы строительства расписаны на 10 лет вперед. Заславль и Логойск оставят камерными, а количество жителей Дзержинска планируют увеличить более чем в полтора раза. Параллельно с жильем возводят соцобъекты, проводят озеленение и благоустройство.

В Смолевичах за 2022 год в эксплуатацию ввели почти 100 тысяч квадратных метров жилья. Это на 12 % выше запланированного. Построены три современных торговых объекта, школа на 720 учащихся и два детских сада. В первом полугодии 2023 года запланирован ввод еще одного дошкольного учреждения образования на 230 мест. Облагорожена зона отдыха Смолевичского водохранилища. Появились площадки для воркаута, стритбола, волейбола и скейтборда, обустроены пляжные зоны. Продолжается реконструкция улиц Социалистической и Комсомольской с устройством моста через реку Плиса.